Judith Selck, Leiterin des Kieler KulturForums, freut sich auf das Programm im nächsten Jahr, blickt aber auch kritisch auf 2023 zurück

0

Wie war das letzte Jahr aus Sicht einer kulturellen Veranstaltungsstätte? Wir haben bei Judith Selck nachgefragt. Die Leiterin des Kieler KulturForums blickt nicht nur auf das vergangene Jahr zurück, sondern verrät dir auch

die besten Veranstaltungstipps im Jahr 2024.

Was ist euer Resümee zum Jahr 2023?

Die Gästezahlen im ersten Halbjahr lagen erstmals seit Pandemiebeginn wieder im guten Normalbereich. Wir konnten ein umfangreiches Angebot mit rund 150 Veranstaltungen zeigen. Allerdings waren die Gästezahlen im Herbst dann wieder sehr zurückhaltend. Inflation? Infektionen? Touren wurden abgesagt, da sich dieses Phänomen offenbar deutschlandweit abgebildet hat. Das meldeten auch andere Häuser unserer Größenordnung und Agenturen. Das Geld wird offenbar eher für die großen Acts ausgegeben. Für die kleineren und experimentelleren Projekte bleibt das Portemonnaie geschlossen. Unsere Angebote zur Weihnachtszeit funktionierten wieder erfreulich gut. Das Familienstück „Ronja Räubertochter“, welches wir erstmalig angeboten haben, war bestens besucht. Dennoch: Die letzten Jahre haben etwas verändert. Eine Leichtigkeit im kulturellen Freizeitverhalten will sich nicht einstellen.

Was ist für nächstes Jahr geplant?

Auch für 2024 bleiben wir bei unserem bewährten Konzept: Neuentdeckungen im Bereich Musik, Literatur und Film zu präsentieren. Wir sind in Kiel der etablierte Ort für Jazz – auch weil wir einen Flügel bereithalten. Besuch von international bekannte Jazzgrößen ist daher gesetzt. Und natürlich soll sich die hiesige Kulturszene mit Theater-, Tanz- und Musikprojekten hier zeigen. Auch sind wir wieder Teil diverser Festivals: Folk Baltica, Cinemare, Frequenz_Festival und das Monodramenfestival Thespis.

Was sind die Veranstaltungshighlights 2024?

Vor allem musikalische Highlights sind einige geplant: Am 2. Februar geben Plewka & Schmedtje Klassiker aus den Achtzigern zum Besten. Jens Thomas und Jürgen Spiegel sorgen am 23. Februar mit ihrer “Neil Young Collage” für Stimmung. Am 25. Februar vertreibt das Akustik-Quartett jeglichen Winterblues. Am 5. März kommt das Musikduo Nils Wülker & Arne Jansen ins Kulturforum und präsentiert das neue Album “Closer”. Der Sommer wird eingeläutet von Jazz-Schlagzeuger Ronnie Burrage am 1. Juni. Das Jazztrio Trioscence stimmt dich am 26. September langsam auf den Herbst ein.