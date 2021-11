ECHT.GUT.-Kaufhaus sammelt für Bedürftige

Sozialdezernent Gerwin Stöcken (rechts) übergibt das erste Geschenk an Karin Helmer, Geschäftsführerin der Stadtmission. (Bild: S. Schulten)

0

Sozialdezernent Gerwin Stöcken eröffnete die Spendenaktion des ECHT.GUT.-Kaufhauses, bei der ihr bis zum 15. Dezember Geschenke an bedürftige Kinder und Erwachsene spenden könnt.

Weihnachten ist das Fest der Nächstenliebe – es ist die Zeit des Gebens, in der auch an Menschen gedacht wird, die es im Leben nicht einfach haben und an der Armutsgrenze leben. In diesem Jahr kommen die Geschenkespenden Kindern und Erwachsenen zugute, die von der Kieler Stadtmission, dem Träger des Sozialkaufhauses, betreut werden.

Zwischen Lichterketten, Weihnachtsbäumen und Plätzchen war es am 15. November soweit: Sozialdezernent Gerwin Stöcken überreichte das erste Geschenk für den symbolischen Start der Aktion an Karin Helmer, Geschäftsführerin der Stadtmission. Bis zum 15. Dezember werden die Weihnachtsgeschenke im Sozialkaufhaus der Stadtmission gesammelt und rechtzeitig vor Heiligabend an die Empfänger*innen verteilt – natürlich coronakonform. „Wenn es um Kinder in Not geht, sind die Menschen glücklicherweise oft sehr hilfsbereit. Wir sammeln bei der diesjährigen Spendenaktion aber nicht nur für Kinder, sondern auch für bedürftige Erwachsene – wir möchten dafür sorgen, dass niemand vergessen wird!“, sagt Karin Helmer.

Gerwin Stöcken dazu: „Gerade in der Coronazeit voller Abstandsregeln sind die Spendenpäckchen eine herzliche Geste, um Aufmerksamkeit zu schenken und Hilfsbereitschaft auszudrücken.“ Freuen werden sich bedürftige Kinder und Erwachsene natürlich über jede Art von Geschenken, auf verderbliche Lebensmittel solltet ihr bei eurer Spende jedoch verzichten. Besonders gefragt seien hingegen in den vergangenen Jahren Hygieneartikel für Männer wie für Frauen.

Die Präsente können montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags zwischen 10 und 15 Uhr an der Kasse des ECHT.GUT.-Kaufhauses, Hasseer Straße 49, 24113 Kiel, abgegeben werden. Dort werden die Geschenke mit Aufklebern versehen, auf denen die Altersgruppe angekreuzt werden kann, für die diese geeignet sind. Wichtig ist, dass alle Präsente so verpackt werden, dass sie problemlos geöffnet und wieder verschlossen werden können (Karton mit Deckel/Geschenktüte). So möchte das ECHT.GUT.-Team sicherstellen, dass alle Geschenke den Empfänger*innen entsprechen.