Es ist wieder „alles offen“ an der Muthesius Kunsthochschule: Für Mittwoch, 12., und Donnerstag, 13. Februar, lädt die nördlichste deutsche Kunsthochschule zu ihren Studieninformationstagen ein.

Die Muthesius Kunsthochschule, die nördlichste ihrer Art in Deutschland, öffnet ihre Pforten für alle, die neugierig auf ein kreatives Studium sind. Am 12. und 13. Februar kannst du tief in die inspirierende Welt der Kunst und des Designs eintauchen. Mittwoch, 12. Februar, bietet dir die Gelegenheit, die Studiengänge bequem von zu Hause aus im Online-Austausch mit Studierenden und Professor*innen kennenzulernen.

Ein Blick hinter die Kulissen

Am Donnerstag, 13. Februar, wird der Campus lebendig und bunt. Von 10 bis 15 Uhr kannst du die Kunsthochschule in ihrer ganzen Pracht erleben. Geführte Rundgänge, offene Ateliers und Werkstätten sowie spannende Ausstellungen erwarten dich. Hier kannst du nicht nur sehen, sondern auch fühlen, was es bedeutet, in einer künstlerischen Umgebung zu lernen und zu schaffen.

Vielfalt erleben und Fragen klären

Die Muthesius Kunsthochschule bietet eine breite Palette an Studiengängen von Freier Kunst über Industriedesign bis hin zu Raumstrategien und Kommunikationsdesign. Lass keine Frage unbeantwortet, sei es zum Bewerbungsprozess, zum Studienalltag oder zur Mappengestaltung. Die Hochschule bietet maßgeschneiderte Information und individuelle Beratung, um dir den Weg zu deinem Traumstudium zu ebnen.

Teilnahme und Anmeldung

Die Teilnahme an den Studieninformationstagen ist kostenfrei. Wenn du an einem der geführten Rundgänge am Donnerstag teilnehmen möchtest, melde dich bitte vorab online an. Alle Details zum Programm und den Einwahldaten für den virtuellen Austausch findest du auf der Webseite der Muthesius Kunsthochschule.

Ein Ort für kreative Köpfe

Seit ihrer Gründung im Jahr 2005 hat sich die Muthesius Kunsthochschule als ein Ort etabliert, der nicht nur kulturell relevante Biografien fördert, sondern auch Raum für Experimente und ein breites Spektrum künstlerischen und gestalterischen Schaffens bietet. Lass dich von der Vielfalt und Kreativität dieser besonderen Hochschule inspirieren und erlebe, was es heißt, Teil einer lebendigen und internationalen Studierendengemeinschaft zu sein.

Mach dich bereit für eine frische Brise Kreativität und entdecke deine Möglichkeiten an der Muthesius Kunsthochschule!