(Bild: Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen)

Das Wikinger Museum Haithabu ist am letzten Oktoberwochenende, dem 26. und 27. Oktober, jeweils von 9 bis 17 Uhr in einer ganz anderen Atmosphäre zu erleben, wenn wieder die traditionelle Herbstmesse stattfindet.

Der Herbst ist die Zeit, in der die letzten Schiffe von weit her in den Hafen von Haithabu zurückkehren und die Händler*innen hier ihr Winterlager beziehen. Vor dem langen, kalten Winter halten sie und die Handwerker*innen einen Herbstmarkt ab, auf dem Produkte aus fernen Ländern und einheimische Waren feilgeboten werden. Über 30 Teilnehmende bieten den Besucher*innen qualitätvolle, handgearbeitete Waren an, präsentieren ihr Handwerk und stellen gleichzeitig eine Verknüpfung mit fernen Zeiten her. Die Stände stehen dabei im engen thematischen Bezug direkt neben den Vitrinen mit den Originalfunden aus Haithabu.

Viele Händler*innen befinden sich zudem im engen Kontakt mit dem Museum und können ihr historisches Wissen vermitteln, das sie in ihre Produkte eingearbeitet haben. Doch nicht nur der Handel steht im Mittelpunkt der Herbstmesse. Ein stündlich wechselndes Rahmenprogramm mit Vorträgen, Geländeführungen und Kinderprogramm führt die Besucher*innen noch weiter in die Welt der Wikinger ein. So informiert Samstag und Sonntag jeweils ein Fachvortrag über den aktuellen Stand der Forschung zu Haithabu und den Wikingern und es werden sowohl im Museum als auch bei den Wikinger Häusern Haithabu verschiedene Projekte für Kinder angeboten. Aktuelle Informationen zur Herbstmesse in Haithabu sind auf der Website des Museums unter www.haithabu.de abrufbar.

