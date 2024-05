(Bild: JOHANNES J. DITTLOFF)

0

Stell dir vor, du könntest die Welt um dich herum mit ganz neuen Augen sehen. Genau diese Chance bietet dir die bevorstehende Fotografie-Ausstellung von Johannes J. Dittloff bis zum 23. Mai 2024 im Eingang des Finanzzentrums Kiel Förde Sparkasse am Lorentzendamm 28-30

Um 17:00 Uhr geht es los – begonnen mit einer packenden Einführung von Dr. Sabine Behrens, die dich mit ihren Worten in die Welt der Fotografie von Dittloff entführen wird. In diesem einzigartigen Ambiente kannst du dich von Bildern fesseln lassen, die mehr als nur Momentaufnahmen sind – sie sind Einladungen, die Welt um dich herum tiefgreifender zu betrachten und zu hinterfragen.

Das erwartet dich in der Ausstellung

Dittloffs Talente im Spiel mit Licht und Schatten lassen dich in Geschichten eintauchen, die jede für sich einzigartig sind und dich emotional berühren werden. Durchstöbere die Galerie und lasse dich von jedem einzelnen Kunstwerk in seinen Bann ziehen. Detailreichtum und emotionale Tiefe erwarten dich an jeder Ecke. Die Aspekte der Wahrnehmung stehen dir bis zum 23. Mai 2024 offen. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um jedes Bild auf dich wirken zu lassen und vielleicht auch um zurückzukehren, um neue Details zu entdecken, die dir beim ersten Besuch vielleicht verborgen blieben.

Nutze die Chance, diese künstlerische Perle in Kiel zu erleben und deine Sichtweise auf die Welt zu erweitern. Sei dabei, lass dich inspirieren und entdecke die Kunst der Fotografie auf eine Weise, wie du sie noch nie zuvor erlebt hast. Hier geht es zu weiteren Informationen über den Künstler!