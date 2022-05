Erst in die Ausstellung in der Fischhalle, dann auf Fördetörn mit der MS Stadt Kiel: Der Internationale Museumstag macht es möglich. (Bild: LH Kiel / Schifffahrtsmuseum)

Im Gewölbekeller des Warleberger Hofs können sich die Besucher*innen am Internationalen Museumstag auf eine Zeitreise ins 17. Jahrhundert begeben (Bild: LH Kiel / Stadtmuseum)

0

Zum 45. Mal findet in diesem Jahr der Internationale Museumstag statt. Auch das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum ist am Sonntag, 15. Mai, bei diesem tollen Event dabei.

Die Kieler:innen können im Museum auf Zeitreise, Seereise oder Fördetörn gehen, Plakate anschauen und maritime Schätze entdecken. Alle Veranstaltungen am Internationalen Museumstag sind kostenfrei.

Zeitreise und „Seereise“ im Warleberger Hof

Im Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, beginnt um 11.30 Uhr eine Führung mit der Historikerin Annette Mörke durch die Ausstellung „Plakate als Spiegel der Politik-, Kultur- und Alltagsgeschichte im 20. Jahrhundert“. Um 14.30 Uhr und 16 Uhr gibt sich „Christoph Martens die Ehre“. Gemeinsam mit dem Schauspieler Harry Tobinski-Ahrens gehen die Besucher:innen im Gewölbekeller des alten Adelshauses auf eine historische Zeitreise zurück zu den Anfängen des Warleberger Hofs. Ein außergewöhnliches Schicksal verbindet den Kieler Amtsschreiber Christoph Martens bis auf den heutigen Tag mit diesem „Freihof“, den er im Jahr 1616 persönlich vom Landesherrn Herzog Friedrich III. als Schenkung bekam und neu bebauen ließ. Von Zeit zu Zeit erwacht er aus seinem Jahrhunderte währenden Schlaf und gibt persönlich Einblicke in die spannende Geschichte des alten Adelshauses. Museumsbesucher:innen können um 15.30 Uhr mit der Museumspädagogin Susanne Mohr in See stechen.

Fördetörns und maritime Schätze in der Fischhalle



Auch das Schifffahrtsmuseum Fischhalle, Wall 65, nimmt mit einigen schönen Angeboten am Internationalen Museumstag teil. So erkunden Museumsbesucher*innen um 10.15 Uhr und 12.15 Uhr unter dem Motto „Maritime Schätze entdecken“ die Dauerausstellung in der Fischhalle. Im Anschluss an die etwa 30-minütigen Museumsführungen können die Gäste auf der MS Stadt Kiel einchecken und auf einer 60-minütigen Schiffstour die Kieler Förde „bereisen“. Den kleinen Hunger auf großer Fahrt stillt das Bordbistro der MS Stadt Kiel. Das Schiff ist nicht barrierefrei, Hunde dürfen nicht an Bord. Anmeldungen nimmt das Museum unter Telefon (0431) 901-3428 entgegen.



Wer lieber sicher an Land bleiben möchte, hat um 14.30 Uhr die Möglichkeit, mit dem Historiker Alexander Patt durch die Dauerausstellung in der Fischhalle zu schlendern und sich über die maritime Geschichte Kiels der letzten 200 Jahre zu informieren. Auch hierfür gilt: Anmeldungen unter Telefon (0431) 901-3428.