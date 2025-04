Angelika Volquartz (Präsidentin des Freundeskreises Ronald McDonald Haus Kiel), Karsten Bärschneider (Center Manager Sophienhof Kiel), Tanja Schürmann (Hausleiterin Ronald McDonald Haus Kiel), Janine Heuck (Center Management Sophienhof Kiel) (Bild: Fabian Frühling)

0

Ein Wochenende voller kulinarischer Highlights und großzügiger Unterstützung: Das Spitzenkochevent im Sophienhof Kiel erzielte eine beeindruckende Spendensumme zugunsten des Ronald McDonald Hauses.

Anzeige

Ein köstlicher Start ins Wochenende

Am vergangenen Freitag eröffnete das Spitzenkochevent im Sophienhof seine Türen, mit dem Ziel, das Ronald McDonald Haus Kiel zu unterstützen. Center Manager Karsten Bärschneider und NDR-Moderatorin Kristin Recke begrüßten die Gäste zu einem Wochenende voller Genuss. Den Auftakt machte Sebastian Hög vom Restaurant Kaufmannsladen, begleitet von Prominenten wie Filip Pavlovic und Bettina Tietjen, die sich beim Verkauf der Bestecke engagierten.

Kulinarische Highlights und prominente Unterstützung

Das Wochenende bot eine Vielzahl an kulinarischen Erlebnissen: Am Samstag zauberte Thomas Otte aus dem Odins Haithabu zusammen mit Matthias Mangiapane köstliche Gerichte. Den krönenden Abschluss am Sonntag gestalteten Ulf Heeschen und Sascha Payns vom Kirchspiel's Gasthaus Nortorf, unterstützt von Jan Bastick und Matthias Mangiapane. Landtagspräsidentin Kristina Herbst unterstützte ebenfalls tatkräftig den Besteckverkauf zugunsten des Ronald McDonald Hauses.

Beeindruckende Spendensumme erzielt

Die Besucherinnen und Besucher des Sophienhofs ließen sich die kulinarischen Köstlichkeiten nicht entgehen. Insgesamt wurden rund 900 Gerichte an die Gäste verkauft, ergänzt durch Getränkeeinnahmen, die vollständig dem guten Zweck zugutekamen. Am Sonntag überreichte Karsten Bärschneider einen Spendenscheck in Höhe von 10.997,33 Euro an Tanja Schürmann und Angelika Volquartz vom Ronald McDonald Haus. „Der Sophienhof hat erneut gezeigt, wie stark das Netzwerk aus regionalen Unternehmen und Prominenten ist“, betonte Bärschneider.

Rahmenprogramm und Unterhaltung

Neben den kulinarischen Genüssen bot das Event auch ein abwechslungsreiches Nachmittagsprogramm. Bettina Tietjen und Filip Pavlovic verzierten am Freitag CornDog Waffeln, während die Tanzschule K-System am Samstag bei der Impro Dance Challenge für Bewegung sorgte, begleitet von DJ Rogi vom SANDHAFEN. Auch die Unterstützung von Mercedes Benz Süverkrüp als Mobilitätspartner trug zum Erfolg der Veranstaltung bei.

Dank an alle Unterstützer

Karsten Bärschneider bedankte sich abschließend bei allen Beteiligten: „Nur durch die zahlreichen Unterstützerinnen und Unterstützer konnte diese hohe Spende zustande kommen.“ Angelika Volquartz ergänzte: „Kiel und die Menschen aus der Umgebung haben erneut bewiesen, dass sie zusammenhalten, um das Ronald McDonald Haus Kiel zu unterstützen.“ Ein gelungenes Event, das die Bedeutung von Gemeinschaft und Zusammenhalt einmal mehr unter Beweis stellte.