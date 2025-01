(Bild: Jochen Quast)

Das Kultmusical GREASE kommt zurück auf die Bühnen Deutschlands und verspricht einen aufregenden Ritt durch die 50er-Jahre. Am 25. April 2025 begeistert die Neuinszenierung direkt aus London sowohl Alt- als auch Neufans in der Kieler Wunderino Arena!

Eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten kehrt nach vielen Jahren endlich wieder live auf die Bühnen Deutschlands zurück! Die spannende Neuinszenierung des Kultmusicals GREASE – als Original direkt aus London – katapultiert die Fans in eine Zeit zwischen Petticoats und Lederjacken, schnellen Autos und heißen Partys und erweckt die 50er-Jahre zum Leben. Begleitet von unvergesslichen Hits wie „You‘re The One That I Want“, „We go together“, „Summer Nights“ oder „Sandy“, führt der knallbunte Musical-Spaß durch eine aufregende Reise voller Sehnsucht, Liebe, Spaß und Rebellion. GREASE ist ein Dauerbrenner und die Geschichte reinstes Dynamit! Ausgeflippte Teenager-Aufregung inmitten von schnellen Choreografien, pointierten Dialogen und gefühlvollen Gesangsnummern begleitet vom furiosen Rock‘n‘Roll und Doo Wop Sound der 50er-Jahre – diese Liebesgeschichte lässt jedes Herz höherschlagen!

Ab Dezember 2024 macht GREASE als eines der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten Halt in Deutschland, Österreich und der Schweiz und erstrahlt in neuem Glanz. Mit schillernden Kostümen, einem spektakulären Bühnenbild und einem grandiosen, internationalen Ensemble verspricht die Neuinszenierung in englischer Sprache die Magie des Originals zu bewahren und gleichzeitig frischen Wind auf die Bühne zu bringen.

25. April 2025 • Wunderino Arena