(Bild: SFK Kiel)

Der kleine Urlaub zwischendurch beginnt vor der Haustür und führt direkt aufs Wasser.

Am 1. Mai startet die SFK in diesem Jahr ihren Fördetörn. Für alle, die Kiel „at its best“ erleben möchten, ist das der ultimative Freizeit-Tipp. Hast du Besucher*innen oder willst du selbst einmal in See stechen, dann ist der Fördetörn goldrichtig. Die klassische Hafenrundfahrt gibt es täglich mit Abfahrten um 11 Uhr, 13 Uhr und 15 Uhr ab Bahnhofsbrücke Kiel. Ein Zustieg ist alternativ in Laboe möglich. Während der zweistündigen Rundfahrt erzählt der SFK-Kapitän alles, was auf der Förde und rundherum passiert.

Die Rundfahrt kostet für Erwachsene 18 Euro, Kinder zahlen die Hälfte. Familien mit drei Kindern sind mit 40 Euro dabei. Ein Vierbeiner darf mitgenommen; Herrchen oder Frauchen zahlen dann 4 Euro. Es ist auch möglich, nur die halbe Rundfahrt zu machen. Alle Informationen gibt es unter www.sfk-kiel.de oder Tel.: 0431 / 594 12 60 oder 594 12 66. Tickets können gerne vorab an dem Verkaufsschalter an der Bahnhofsbrücke erworben werden.