Am 7. September 2024 verwandelt sich der Nord-Ostsee-Kanal in eine leuchtende Traumwelt: Die NOK Romantika, Schleswig-Holsteins größtes Lichterfest, bietet ein beeindruckendes Spektakel, das Besucher*innen jeden Alters verzaubern wird.

Ein Meer aus Lichtern: Der Kanal in einem neuen Glanz

Vom Leuchtfeuer Brunsbüttel bis zur Fördestadt Kiel erstrahlt der Nord-Ostsee-Kanal in einer stimmungsvollen Atmosphäre. Tausende LED-Lichter, funkelnde Leuchtstäbe und schimmernde Laternen tauchen die Wasserstraße in ein faszinierendes Lichtspiel. Familien, Freundeskreise und Gemeinschaften feiern entlang des Kanals und verwandeln Städte und Dörfer in ein buntes Lichtermeer.

Highlights der NOK Romantika

Das absolute Highlight des Abends sind die besonderen Wasserspiele auf dem Kanal. Erlebe beleuchtete Fähren, die majestätisch ihre Bahnen ziehen, und genieße eine besondere Lichterfahrt auf dem illuminierten Raddampfer Freya. Diese magischen Momente werden nicht nur die Augen der Jüngsten zum Leuchten bringen, sondern auch Erwachsene in ihren Bann ziehen.

Feiere in Kiel-Wik: Die Schleusenaussichtsplattform

Pack dein Picknick und komm am 7. September zur Schleusenaussichtsplattform in Kiel-Wik. Von 18 bis 23 Uhr kannst du hier kostenfrei das leuchtende Fest der NOK Romantika genießen. Stell dir vor: weiße Tischdecken, flackernde Kerzen und bunte Laternen schaffen ein Ambiente wie beim Open Air Sommertheater. Die Bierzeltgarnituren und stilvollen Tische laden zu einem entspannten Abend ein, während farbige Lichtstrahler und eingängige Musik die Atmosphäre untermalen. Lehne dich zurück, knabbere an deinem mitgebrachten Fingerfood und schlürfe ein Gläschen Wein, während du die vorbeiziehenden Schiffe beobachtest.

Entdecke die Geheimnisse des Kanals

Am Touch Screen mit Vesselfinder.de kannst du dich über die vorbeigleitenden Containerriesen informieren und spannenden Erzählungen eines Experten über die Geheimnisse des Nord-Ostsee-Kanals und der Schleusentechnik lauschen. Die NOK Romantika ist mehr als nur ein Lichterfest; es ist eine Einladung zum gemeinsamen Genießen und Verweilen unter freiem Himmel.

Markiere dir den 7. September im Kalender und werde Teil dieser einzigartigen Gemeinschaft am glitzernden Ufer des NOK. Weitere Informationen zur NOK Romantika findest du auf www.nok-romantika.de. Lass den „Lichterzauber 2024 Kiel“ dein Herz für den Nord-Ostsee-Kanal auf eine ganz neue Art und Weise schlagen lassen!