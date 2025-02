Das riesige Unterwasserkino im SEALEVEL lässt Besucher*innen förmlich ins Meer abtauchen (Bild: Kiel-Marketing)

Hier kannst du die Meeresbewohner ganz genau unter die Lupe nehmen (Bild: Kiel-Marketing)

Der Erlebnisraum zeigt auch, vor welchen Herausforderungen das Meer steht, wie zum Beispiel die zunehmende Verschmutzung durch Plastikmüll (Bild: falkemedia Regional)

Die interaktive Ausstellung ist für Groß und Klein ein besonderes Erlebnis (Bild: Kiel-Marketing)

Entdecke den neuen Erlebnisraum SEALEVEL in der Holstenstraße 2–12 und begib dich auf eine spannende Entdeckungsreise durch die Welt der Meere. Seit dem 31. Januar 2025 erwartet dich hier eine interaktive Ausstellung, die Groß und Klein in die geheimnisvollen Tiefen der Ozeane entführt.

Faszination Ozean: Entdecke verborgene Geheimnisse

Im SEALEVEL kannst du die verborgenen Wunder der Ozeane hautnah erleben. Von der glitzernden Wasseroberfläche bis in die geheimnisvollen Tiefen – die Ausstellung bietet spannende Ausstellungsstücke, wissenschaftliche Informationen und interaktive Stationen, die die Bedeutung der Ozeane für unser Leben verdeutlichen. Hier kannst du dem Gesang der Wale lauschen, dich von beeindruckenden Bildern und Filmen verzaubern lassen oder dich spielerisch mit dem Thema Meeresschutz auseinandersetzen.

Ein Gemeinschaftsprojekt für Kiel

Das SEALEVEL ist ein Gemeinschaftsprojekt der Landeshauptstadt Kiel und Kiel-Marketing e. V., unterstützt durch das Förderprogramm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ des Bundesministeriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen. Mit Partnern wie dem GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, der Fachhochschule Kiel und dem Kiel Marine Science Center der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, vereint SEALEVEL Exponate aus allen meereswissenschaftlichen Einrichtungen Kiels an einem Ort.

Interaktive Angebote und Kreativworkshops

Gleich im Eingangsbereich befindet sich eine Kreativwand, an der Besucher*innen ihre Gedanken, Basteleien und kreativen Werke rund um das Thema Meer hinterlassen können. Ein besonderes Highlight ist das lebendige Meeresbild, das von Kieler Bürger*innen bereits im Dezember 2024 gemeinsam mit den Meeresmaler*innen Ute und Jens Jacobsen gestaltet wurde. Es darf und soll von den Besucher*innen stetig weiterentwickelt werden.

Für Nachwuchs-Meeresforscher*innen gibt es eine spannende Forschungs-Rallye. Kinder und Jugendliche können sich am Infotresen das nötige Material abholen. Der Abschluss der Rallye wird mit einem Zertifikat als Tiefsee-Forscher*innen belohnt.

Perfekter Lernort und Veranstaltungsort

SEALEVEL ist nicht nur ein Erlebnisraum, sondern auch ein idealer außerschulischer Lernort für Schulklassen. Zudem können thematisch passende Veranstaltungen in Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten stattfinden. Interessierte können sich per E-Mail an sealevel@kiel-marketing.de wenden, um ihr persönliches Event im SEALEVEL zu planen.

Besuche SEALEVEL in der Kieler Innenstadt

Der maritime Erlebnisraum hat bis zum 31. Oktober immer montags bis samstags von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist kostenfrei. Weitere Informationen findest du auf www.kiel-sailing-city.de/sealevel.