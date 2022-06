(Bild: LH Kiel/Bodo Quante)

Die Windjammer-Segelparade zählt zu den Höhepunkten der Kieler Woche. Mit dem Livestream seid ihr am Sonnabend, den 25. Juni ab 11 Uhr von überall dabei erlebt das Event an Land und auf dem Wasser.

In diesem Jahr nehmen 70 Groß- und Traditionssegler sowie 16 Motor- und Dampfschiffe am maritimen Schauspiel teil. Segel- und Schiffsbegeisterte können das Spektakel von vielen Aussichtspunkten entlang der Innenförde miterleben. Die Spitze der Parade bildet in diesem Jahr das Segelschulschiff Gorch Fock. Das deutsche Segelschulschiff der Marine ist erstmals seit langem wieder als Führungsschiff dabei.

Das in Gruppen folgende Teilnehmerfeld wird von fünf weiteren Segelschiffen angeführt. Das Schulschiff Shabab Oman II der omanischen Marine, das polnische Schulschiff Dar Mlodziezy sowie die deutschen Segler Alexander von Humboldt II, Thor Heyerdahl und Roald Amundsen führen jeweils eine Gruppe an.

Zahlreiche kleinen Jachten und Boote begleiten das maritime Großereignis. Die Schiffe legen am Sonnabend gegen 9.45 Uhr von ihren Liegeplätzen ab und gehen am Ostufer der Innenförde in Warteposition. Bei günstigem Wind werden um 10.45 Uhr die Segel gesetzt. Um 11 Uhr nehmen die Windjammer in Paradeformation Kurs Richtung Leuchtturm Kiel. Gegen 13 Uhr passiert die Parade die gedachte Ziellinie zwischen dem Olympiazentrum Schilksee und Laboe. Dort löst sie sich auf und die Schiffe nehmen wieder ihren eigenen Kurs.

Das sind die besten Spots

Die Zuschauer:innen können das maritime Spektakel von verschiedenen Plätzen entlang der Innenförde verfolgen. Die unmittelbare Nähe zum Geschehen auf der Förde ist für viele Besucher:innen ein einzigartiges Erlebnis. Beliebte Plätze auf dem Westufer sind an der Kiellinie, am Holtenauer Leuchtturm, am Falckensteiner Strand, am Leuchtturm Friedrichsort und auf dem ehemaligen MFG5-Gelände in Holtenau. Auf dem Ostufer bietet der Fördewanderweg besonders in Mönkeberg, Kitzeberg und Möltenort schöne Plätze. Auch vom Begleitboot oder vom Heißluftballon aus lässt sich die Windjammer-Segelparade genießen.

Eine Möglichkeit, die Windjammer-Segelparade von überall zu verfolgen, bietet sich über die Webcam, die auf Höhe des Leuchtturms Friedrichsort angebracht ist.

Hier geht es zum https://www.kieler-woche.de/de/wasser/captainshandbook.phpLivestream!