Neben ihrem neuen Album „Jeder nur ein X“ werden die sympathischen Münchner auch den ein oder anderen Klassiker zum Besten geben. (Bild: Sportfreunde Stiller/Facebook)

Wenn am Sonnabend, 17. Juni, Kiels einzigartiges Segel- und Sommerfestival auf dem Rathausplatz offiziell beginnt, haben sich besondere Gäste auf der Rathausbühne angekündigt.

NDR-Moderatorin Kristin Recke führt ab 19.10 Uhr durch die Zeremonie auf der Rathausbühne und begrüßt dort den diesjährigen Ehrengast Dr. José Ulisses de Pina Correia e Silva, Premierminister von Kap Verde. Das GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel ist bereits seit nahezu 20 Jahren im Gebiet der Kapverdischen Inseln aktiv und arbeitet eng mit der regionalen Wissenschaft, Politik und Gesellschaft zusammen.

Gäste aus Politik, Funk und Fernsehen

Auch Landtagspräsidentin Kristina Herbst, Ministerpräsident Daniel Günther, die neu gewählte Stadtpräsidentin Bettina Aust und Oberbürgermeister Ulf Kämpfer sind Teil der Eröffnungszeremonie. Sie erhalten flauschige Unterstützung aus der deutschen Sesamstraße, die in diesem Jahr 50. Geburtstag feiert: Samson und die neueste Bewohnerin Elin werden mit den anderen Eröffnungsgästen plaudern. Samson unterstützt Ministerpräsident Günther auch beim traditionellen Glasen der Schiffsglocke (drei Doppelschläge und ein Einzelschlag).



Einen besonderen Gruß an die Kieler-Woche-Fans auf dem Rathausplatz senden anschließend Boris Herrmann und sein Team Malizia, die per Video vom Ocean Race zugeschaltet werden. Zum Höhepunkt der Eröffnungszeremonie geben Premierminister Dr. José Ulisses de Pina Correia e Silva und Sesamstraßen-Star Elin mit dem Typhon das Signal „Leinen los!“ (lang-kurz-kurz-lang) und damit das offizielle Startzeichen für die Kieler Woche 2023.

Sportfreunde Stiller eröffnen musikalisch die Rathausbühne

Im Anschluss an die Zeremonie stehen die Sportfreunde Stiller auf der Rathausbühne und werden ihr aktuelles Album „Jeder nur ein X“ und sicherlich auch den ein oder anderen Songklassiker präsentieren. Ab 22 Uhr feiert Pop-Sängerin Lori dann ihre Kieler-Woche-Premiere.

Vor der Bühne ist am Eröffnungsabend wieder ein Bereich für Rollstuhlfahrer*innen und Menschen mit Beeinträchtigung mit gutem Blick auf die Bühne reserviert. Zudem werden die Eröffnungsveranstaltung und das Konzert der „Sportis“ für Gehörlose in Gebärdensprache übersetzt.



Seit einigen Jahren werden bei der Kieler Woche Menschen geehrt, die sich durch ihr besonderes und lokales Engagement verdient gemacht haben. In diesem Jahr stehen Kieler*innen im Mittelpunkt, die sich für die Kultur in der Landeshauptstadt einsetzen. Die engagierten Kieler*innen sind zum Eröffnungsempfang der Kieler Woche eingeladen und werden zuvor von Oberbürgermeister Kämpfer und Stadtpräsidentin Aust im Amtszimmer des Oberbürgermeisters begrüßt.