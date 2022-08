Teilnehmende können sich auf eine interaktive Tour freuen, anders als klassische Naturführungen und offen für alle Zielgruppen (Bild: Explore Moore)

Mit den „Explore Moore”-Touren das Dosenmoor erkunden (Bild: Explore Moore)

Moorschutz ist Klimaschutz! Denn: Moore sind die effizientesten Kohlenstoffspeicher der Welt. Eine Gruppe Studierender hat das ebenfalls erkannt und bietet nun spannende Touren an …

Moorschutz ist Klimaschutz! Denn: Moore sind die effizientesten Kohlenstoffspeicher der Welt. Sie bedecken nur drei Prozent der Erdoberfläche, speichern aber doppelt so viel Kohlenstoff wie alle Wälder zusammen. Deshalb ist die Wiedervernässung der Moore die beste Investition in unser Klima. Um dieses gigantische Potenzial intakter Moore möglichst vielen Menschen nahe zu bringen, haben vier Studierende vor einem halben Jahr das Projekt „Explore Moore“ gegründet. Ziel des Projekts ist es, die Menschen in Schleswig-Holstein mit ins Moor zu nehmen, sie vor Ort für diesen einzigartigen Klimaschützer und noch dazu wichtigen Rückzugsort vieler seltener und bedrohter Tiere und Pflanzen zu begeistern und zu gewinnen.

Touren durch das Dosenmoor im August

Insgesamt vier „Explore Moore“-Touren gibt es im August. Auf einer etwa zweistündigen Route geht es dann durch das Dosenmoor bei Neumünster. Teilnehmende sollten wetterangepasste Kleidung und festes Schuhwerk tragen sowie Insektenschutz gegen Mücken einpacken. Anmelden könnt ihr euch über www.exploremoore.de.

Termine für die Moor-Exkursion

14.8., 16.45 - 18.45 Uhr

19.8., 16.45 - 18.45 Uhr

27.8., 16.45 - 18.45 Uhr + 17.45 - 19.45 Uhr