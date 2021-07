Fahrradfreunde sind zurück

(Bild: Rawpixel/ iStock/ Getty Images Plus)

Nach über einem Jahr pandemiebedingter Pause kommen die Fahrradfreunde Russee- Hammer jetzt wieder zu einem ersten Präsenztreffen zusammen.

Auf dem Programm stehen dabei einerseits der aktuelle Sachstand begonnener Themen. Zu diesen zählt unter anderen die Forderung der Bürgerinitiative, den oberen Teil der Spreeallee als Fahrradstraße ausweisen. Hier sollte eine Zählung des überwiegend vor- handenen Verkehrs durchgeführt werden. „Uns stellt sich aktuell die Frage:“, so Aktivist Olaf Busack, „Wann ist diese Zählung durchgeführt und wann sind die Ergebnisse dem Ortsbeirat Russee/Hammer/Demühlen mitgeteilt worden ?“ Über weitere fahrradverkehrs- politische Fragen mit örtlichem Bezug aus der Corona-Zeit wird berichtet und diskutiert werden.

Andererseits werden die Fahrradfreunde die neuen Themen besprechen wie ihre bereits durchgeführten und geplanten Radtouren oder die mögliche Beteiligung am diesjährigen STADTRADELN.

Die Versammlung findet am 18. August in der Sportgaststätte am Russee, Rendsburger Landstraße 251 um 19 Uhr statt.

