falkemedia übernimmt Verlagskontor Schleswig-Holstein GmbH

Die Kollegen der ehemaligen Verlagskontors Schleswig-Holstein GmbH freuen sich auf die Zusammenarbeit und den neuen Arbeitsplatz in Kiel

Kassian A. Goukassian (Geschäftsführer der falkemedia Gruppe, v. li.) und das Team der Stadtmagazine um Projektleiter Jörg Stoeckicht blicken der Fusion mit den Kollegen der VKSH zuversichtlich entgegen



1

Die Verlagskontor Schleswig-Holstein GmbH (VKSH) mit Sitz in Büdelsdorf ist am 1. Dezember 2019 an die falkemedia Beteiligungs GmbH in Kiel veräußert worden. Der neue Firmenstandort der VKSH wird Kiel sein. Die Zustimmung durch das Bundeskartellamt liegt bereits vor.

„Für mh:n MEDIEN ist dieser Schritt notwendig, da es aufgrund der aktuellen Entwicklung des Marktes schwierig ist, mit einzelnen Titeln im Stadtmagazin-Geschäft dauerhaft wirtschaftlich zu sein. Um das Magazingeschäft für mh:n MEDIEN zukunftsfähig aufstellen zu können, ist die Bündelung der Stadtmagazine bei falkemedia und somit die Veräußerung der VKSH der richtige Weg. Ich freue mich, dass wir mit falkemedia einen passenden Interessenten gefunden haben“, so Axel Gleie, Geschäftsführer der mh:n MEDIEN.

Die Geschäftsführung der VKSH übernimmt ab sofort Jörg Stoeckicht, der ehemalige Gründer der Firma und langjährige Leiter der “Lebensart im Norden“-Redaktion. „Mit einem hochmotivierten Team wollen wir als inhabergeführtes regionales Unternehmen die Werbeplattform in Schleswig-Holstein für regionale Firmen sein, die zuverlässig und punktgenau unterschiedliche Zielgruppen im Lande erreicht,“ erklärt Kassian Goukassian, Geschäftsführer der falkemedia Gruppe. „Außerdem bauen wir mit dem Erwerb der VKSH das Geschäft mit regionalen Stadtmagazinen in Norddeutschland weiter kräftig aus.“

In dem Verlag erscheinen Special-Interest-Magazine wie das Lifestyle-Magazin “Lebensart im Norden“ – das auflagenstärkste kostenlose Monatsmagazin in Norddeutschland –, das Familienmagazin “Tipps für Kids“ sowie das Berufsstarter-Magazin “geht los!“, das an alle Abschlussklassen im Bundesland verteilt wird.

Kassian A. Goukassian (Geschäftsführer der falkemedia Gruppe, v. li.) und das Team der Stadtmagazine um Projektleiter Jörg Stoeckicht blicken der Fusion mit den Kollegen der VKSH zuversichtlich entgegen

Die falkemedia-Gruppe gibt bereits überregionale Magazine wie “mein ZauberTopf“, “Mac Life“ und “DigitalPHOTO“ heraus. Im regionalen Markt hat das Unternehmen die Stadtmagazine “KIELerleben“ und “RENDSBURGerleben“ erfolgreich am Markt platziert und mit den jungen Onlineportalen “Förde Fräulein“ und “Sylt Fräulein“ bundesweit Erfolge gefeiert.