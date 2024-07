(Bild: falkemedia Regional)

(Bild: falkemedia Regional)

(Bild: falkemedia Regional)

Benjamin Haben ist seit dem 1. Juli Geschäftsführer der Nordmedien von falkemedia. (Bild: falkemedia Regional)

Gründer und CEO der falkemedia Gruppe: Kassian Alexander Goukassian. (Bild: falkemedia Regional)

0

Eine unvergessliche Reise durch die letzten zwei Jahrzehnte – unser geliebtes Stadtmagazin Kielerleben ist tatsächlich schon 20 Jahre alt! Am vergangenen Freitag haben wir diesen Meilenstein gebührend gefeiert, und ich nehme dich jetzt mit auf einen Rückblick der stürmischen Party während der Kieler Woche.

Aus kleinen Anfängen zu großen Visionen

Denkt zurück an 1994, als Kassian Alexander Goukassian im Stil von Apple aus einer bloßen Garage heraus ein Medienimperium ins Leben rief. Heute, drei Jahrzehnte später, ist die Gruppe gewachsen, mit Abteilungen in ganz Deutschland – und Kiel sowie Hamburg als pulsierende Herzen des Ganzen. Das FLEET, die nagelneue Event-Location am schillernden Holstenfleet, war der Ort des Geschehens dieses besonderen Events.

Hier gehts um Video der Veranstaltung auf Instagram!

Gründer und CEO der falkemedia Gruppe: Kassian Alexander Goukassian. (Bild: falkemedia Regional)

Eine Party, die das Meer bebt

Wie ein Segelboot im perfekten Wind, nahm die Feier Fahrt auf mit Menschen, die unsere Reise begleitet haben – Freund*innen, Teammitglieder von damals und heute, sowie treue Kund*innen, die das Magazin zu dem gemacht haben, was es ist.

Eine königliche Musiknacht

Kannst du dir vorstellen, Freddie Mercury wäre für einen Abend zurückgekehrt? Valentin L. Findling und Band machten es möglich. Mit einer Show, die dich mit den legendären Hits von The Music of QUEEN in eine andere Welt katapultierte, hat der charismatische Frontmann den Abend zu einem Ereignis gemacht, das unser Kiel so schnell nicht vergisst. Für alle, die mehr wollen: Merkt euch den 2. August 2025 vor – dann rockt er erneut die Bühne.

(Bild: falkemedia Regional)

Lokale Sounds, die unter die Haut gehen

Nachdem die QUEEN-Hits verklungen waren, hat GRELL, unsere Neumünsteraner Hoffnung, dem Publikum richtig eingeheizt. Entdeckt vom Kieler Produzenten, der schon Stars wie Johannes Oerding groß gemacht hat, haben sie bewiesen, dass in Kiel nicht nur der Wind für frische Musik sorgt.

Von der Redaktion empfohlener Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an dritte übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Ein Fest für die Sinne

Neben den musikalischen Hochgenüssen gab es natürlich auch etwas für den Gaumen – mit einem erstklassigen Catering und erfrischenden Drinks wurde die Nacht in der stilvollen Location zu einem rundum gelungenen Fest. Darunter natürlich das FLEET mit der Location und Verpflegung, die Blumen-Deko von Rosa Rostig, die Crew-Shirts für die von Druckart! für die Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt wurden und die Kaffee-Give-aways von Impuls Kaffeemanufaktur.

(Bild: falkemedia Regional)

Staffelübergabe und frische Visionen

Nicht nur gefeiert wurde, sondern auch Zukunft geschmiedet. Benjamin Haben, frisch aus München nun im Norden angekommen, übernimmt nun als neuer Geschäftsführer der Nordmedien das Steuer. Mit seiner Erfahrung ist er bereit, unsere Print- und Digitalprodukte auf das nächste Level zu heben. Kassian Alexander Goukassian selbst leitete mit einer Zeitreise die Staffelübergabe ein und übergab symbolisch an Haben.

Benjamin Haben ist seit dem 1. Juli Geschäftsführer der Nordmedien von falkemedia. (Bild: falkemedia Regional)

Lies auch hier:

Benjamin Haben wird neuer Geschäftsführer der Nordmedien

Mehr als nur Feiern: Ein Zeichen setzen

Die Feier erinnerte auch daran, welche Verantwortung wir als Gesellschaft haben. Bärbel Boy und Peter Schottes sprachen impressiv über die Wichtigkeit, im Kampf gegen Rechtsextremismus und Diskriminierung standhaft zu bleiben.

Wir setzen die Segel für die Zukunft

Wir, die Crew von Kielerleben, danken euch von ganzem Herzen für eure Treue und das Mitfeiern unseres Jubiläums. Mit frischem Wind in den Segeln steuern wir auf neue Abenteuer zu. Hier ist auf 20 weitere Jahre voller Geschichten, Menschen und Momente, die unsere schöne Stadt zu dem machen, was sie ist – einzigartig.