0

Kurz bevor sich der Spezialist für Rollladen- und Jalousiebauerhandwerk in Molfsee für ein paar Tage in die Winterpause verabschiedet, klären wir einmal auf, was es mit dem antarktischen Federtier und der Firma Güth auf sich hat.

Sie sind nicht nur flauschig und zuckersüß, sondern echte Überlebenskünstler – Pinguine sind zwar schwerfällig anmutende Tiere, haben sich als perfekte Schwimmer jedoch optimal an die widrigen Klimabedingungen der Antarktis angepasst. Flauschige und buschige Daunenfedern bilden die untere Schicht ihres Gefieders. Sie ist sozusagen die Thermounterwäsche der Tiere. Bei niedrigen Temperaturen und in dem kalten Wasser des Südpols geht wenig Körperwärme verloren, da die Luft zwischen den Daunenfederästen ein schlechter Wärmeleiter ist. Während Pinguine so von Natur aus optimal vor eisiger Kälte geschützt sind, gelangt wenig Wärme von außen in das Innere des Körpers. Die Daunenschicht dient also der Isolation.

Wegen dieser Eigenschaften ist der Pinguin das Maskottchen der Firma Güth in der Hamburger Landstraße 101 in Molfsee, welche das Ziel verfolgt, Ihr Zuhause durch hochwertige Rollläden vor starken Temperatureinflüssen zu schützen. Verschaffen Sie sich einen Eindruck in der Dauerausstellung in Molfsee oder schauen Sie online unter

www.gueth-molfsee.de vorbei.

Noch bis zum 20. Dezember ist das Team von Güth in Molfsee für euch da. Danach geht es bis einschließlich 3. Januar in die Winterpause.