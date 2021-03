Sagt eurem Schweinehund gemeinsam Adieu und neben den Kilos auch unliebsamen Gewohnheiten aktiv den Kampf an (Bild: Meridian Spa & Fitness)

Ökotrophologin und Triathletin Dr. Kathrin Vergin leitet die Ernährungsworkshops, Medizinpädagoge, Heil- und Sportheilpraktiker Andi Goller sorgt für den körperlichen Schwung bei StartActive Spring Edition (Bild: Meridian Spa & Fitness)

Olympia-Hürdenläufer Edgar Itt spricht über das Thema Motivation, wie man die ganz persönlichen Hürden überwindet, Verantwortung für sich übernimmt und insgesamt seine Einstellung für mehr Sport und eine gute Ernährung verbessert (Bild: Meridian Spa & Fitness)



0

Kostenlos frühlingsfit mit der Meridian StartActive Spring Edition – in 4 Wochen körperlich und mental fit.

Ihr möchtet Körper und Geist etwas Gutes tun und nicht nur all die Strapazen der letzten Wochen und Monate, sondern direkt ein paar Kilos abschütteln? Am 8. März startet die zweite Runde des StartActive Programms von Meridian: die 4-wöchige StartActive Spring Edition.

„Wir wollen mit der Fortsetzung in Form der StartActive Spring Edition zeigen, dass Meridian zuverlässiger Fitnesspartner ist und über diverse digitale Trainingsmethoden für alle Sport– und Gesundheitsinteressierten verfügt – wir wollen aber auch die mentale Ebene aktiver einbeziehen. Mit diesem motivierenden Programm sind wir für alle da, die physisch und psychisch fit und gesund in den Frühling starten wollen – egal ob Mitglied oder nicht“, sagt Urte Lipsow, Produktmanagerin Group Fitness bei Meridian. Neben den beiden Top-Meridian-Coaches Andi Goller und Dr. Kathrin Vergin wird dieses Mal auch der Olympiamedaillengewinner und Persönlichkeitstrainer Edgar Itt Teil des Programms sein und für die mentale Fitness der Teilnehmer sorgen.

Ökotrophologin und Triathletin Dr. Kathrin Vergin leitet die Ernährungsworkshops, Medizinpädagoge, Heil- und Sportheilpraktiker Andi Goller sorgt für den körperlichen Schwung bei StartActive Spring Edition (Bild: Meridian Spa & Fitness)

Corona bedingt treffen sich alle vorab registrierten Teilnehmenden dreimal in der Woche digital und lernen und erleben ein großartiges Boosting zu den Themen Immunsystem, Stoffwechsel, körperliche und mentale Fitness.

Die Teilnahme am dieses Mal besonders ganzheitlichen Programm kostet nichts – ist frei zugänglich für Mitglieder und Nicht-Mitglieder – außer der Disziplin, sich für die inspirierenden Sessions des deutschlandweit renommierten Premium Fitnesspartners Zeit zu nehmen. Getreu dem aktuellen Meridian-Motto #JETZTERSTRECHTMERIDIAN geht es bei StartActive Spring Edition vor allem darum, neben den Kilos auch unliebsamen Gewohnheiten, die durch den Corona-Lockdown oft verstärkt wurden, aktiv den Kampf anzusagen. Denn gemeinsam dem Schweinehund Adieu zu sagen, fällt immer leichter, als alleine.

Die Expert*innen der StartActive Spring Edition

Top-Presenter und Reebok-Gesicht Andi Goller bringt als Medizinpädagoge, Heil- und Sportheilpraktiker den körperlichen Schwung in das Programm. Die promovierte Ökotrophologin, Buchautorin und Triathletin Dr. Kathrin Vergin nimmt sich den Themen Psychologie und Essverhalten an und leitet alle Ernährungsworkshops, dieses Mal mit dem Schwerpunkt Body-Forming. Denn klar, langsam denken wir alle auch trotz Lockdown wieder an den Beachbody. Und weil bei effektivem Training und gesunder Ernährung auch die mentale Arbeit nicht zu kurz kommen darf, ist dieses Mal Olympia-Hürdenläufer Edgar Itt als Keynote-Speaker zum Thema Motivation dabei. Er wird darüber sprechen, wie man die ganz persönlichen Hürden überwindet, Verantwortung für sich übernimmt und dann insgesamt seine Einstellung für mehr Sport und eine gute Ernährung verbessert. Das Thema seines exklusiven Vortrags lautet „Stärke Dein Mindset – überwinde Deine Hürden.“

Olympia-Hürdenläufer Edgar Itt spricht über das Thema Motivation, wie man die ganz persönlichen Hürden überwindet, Verantwortung für sich übernimmt und insgesamt seine Einstellung für mehr Sport und eine gute Ernährung verbessert (Bild: Meridian Spa & Fitness)

Über Meridian Spa & Fitness

Meridian Spa & Fitness bietet in seinen insgesamt acht Anlagen in Hamburg, Berlin, Kiel und Frankfurt seinen rund 38.000 Mitgliedern und zahlreichen Tagesgästen das Beste aus Fitness und Wellness in einzigartiger Atmosphäre. Seit 1984 folgt das in Hamburg gegründete Unternehmen einer Vision: Menschen einen Ort zu bieten, an dem sie den Alltagsstress hinter sich lassen und neue Energie schöpfen.

Registriert euch kostenlos unter:

startactive.meridianspa.de