Eine digitaler Live-Service steht den Kund:innen der Förde Sparkasse neben der Beratung vor Ort zur Verfügung. (Bild: Canva)

In Kiel-Holtenau geht die Förde Sparkasse neue Wege und steht ihren Kund:innen nicht nur in der futuristischen Fililale zur Verfügung, sondern auch per Live- Service.

„Diese Filialen sind unsere Antwort auf den Strukturwandel“, betonte Peter Moll, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Förde Sparkasse. Über den LiveService können Kundinnen und Kunden per Videoberatung direkt vor Ort ihre Bankgeschäfte wie in einer klassischen Filiale erledigen – ganz ohne technische Vorkenntnisse. Die Servicezeiten werden aufgrund dieses innovativen Konzeptes deutlich erweitert. Nach vorheriger Terminvereinbarung haben Kundinnen und Kunden zudem die Möglichkeit, sich auch persönlich beraten zu lassen. Die SB-Geräte stehen ebenfalls wie gewohnt rund um die Uhr zur Verfügung. Nach den ersten Erfahrungen mit dem LiveService und den vielen positiven Reaktionen in Selent hatte die Förde Sparkasse in der vergangenen Woche die zweite Filiale dieses Typs in Hohn eröffnet. Mit Holtenau folgt nun der dritte Standort.

Hier geht es zu weiteren Infos zur neuen Filiale der Förde Sparkasse.