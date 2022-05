Erstmals seit 2015 führt die „Gorch Fock“ die Windjammerparade an. (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Thomas Eisenkrätzer)

Auch der Traditionssegler „Hendrika Bartelds“ wird in diesem Jahr wieder zur Windjammerparade erwartet. Das Foto zeigt Matrosin Maja Fly. (Bild: Landeshauptstadt Kiel/Viktoria Micheel)

Die Kieler Woche 2022 (18. bis 26. Juni) soll für alle Teilnehmer:innen und Besucher:innen eine gemeinsame Entdeckungsreise mit einzigartigen Momenten werden. Einer der großen Höhepunkte wird die Windjammer-Segelparade am Sonnabend, 25. Juni, sein. Erstmals seit 2015 führt dann die „Gorch Fock“ das Feld der Traditionsschiffe und Segelboote an.

Die Windjammer-Segelparade für alle soll ein gemeinschaftliches Erlebnis an Land und auf dem Wasser werden. Daher sind auch in diesem Jahr Segler:innen eingeladen, sich in die Parade einzureihen und Teil dieses maritimen Spektakels zu werden.

Alle teilnehmenden Schiffe erhalten die offizielle Kieler-Woche-Flagge in den Maßen 2 x 5 Meter oder 0,8 x 1,5 Meter, die dann bei der Parade gehisst werden soll. Außerdem gibt es für die Teilnehmenden eine Kieler-Woche-Plakette auf Holz mit passender Beschriftung.

Eine Anmeldung zur Parade ist bis Montag, 16. Mai, möglich. Das Anmeldeformular steht unter www.kieler-woche.de/windjammer zum Download bereit. Die Teilnahmezahl ist auf 60 Schiffe begrenzt. Bei Absagen kann nachgerückt werden.

Teilnehmen können Segelschiffe mit einer Länge von mindestens zehn Metern, die einen Innenborder besitzen und eine Geschwindigkeit von fünf bis sechs Knoten halten können. Außerdem muss ein UKW-Sprechfunkgerät an Bord sein, ein Versicherungsnachweis muss vorliegen. Während der Parade müssen zwei Skipper:innen an Bord sein.

Für allgemeine Informationen zum Verhalten und zum Thema Sicherheit wird es vorab ein verpflichtendes Briefing durch Mitarbeiter:innen des Hafenamtes und der Wasserschutzpolizei geben. Die Termine hierzu werden nach dem Ablaufen der Anmeldefrist bekanntgegeben.

Alle Informationen zur Kieler Woche 2022 gibt es unter www.kieler-woche.de.