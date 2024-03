(Bild: Adobe Stock)

Die Farbenpracht der Heimat einfangen und ein Zeichen für Vielfalt setzen – das ist die Mission, die der Schleswig-Holsteinische Heimatbund (SHHB) mit dem inspirierenden Fotowettbewerb "Unser Verein ist bunt" verfolgt.

Im Zuge der Internationalen Wochen gegen Rassismus sind alle Vereine Schleswig-Holsteins aufgerufen, ihre bunteste und vielfältigste Seite zu zeigen und fotografisch festzuhalten.

Ein lebendiges Mosaik aus Schleswig-Holstein

"Heimat ist bunt – Schleswig-Holstein ist Vielfalt!" – Das ist nicht nur ein Motto, es ist ein Aufruf zur Aktion, ein Ruf nach Teilhabe. Wir bei KIELerleben wissen, dass unsere Gemeinschaft am stärksten ist, wenn sie die Vielfalt ihrer Mitglieder feiert und einsetzt. Der SHHB lädt nun alle Vereine ein, dies im Rahmen des Fotowettbewerbs "Unser Verein ist bunt" zu demonstrieren.

Mit dieser Initiative haben lokale Vereine, egal ob sie Mitglied im SHHB sind oder nicht, die Chance, ihre Verbundenheit mit den Werten von Diversität und Inklusion zu präsentieren. Es geht darum, mit Kreativität und Engagement zu zeigen, wie in unseren Vereinen das Miteinander gelebt und Vielfalt geschätzt wird.

Kreativität trifft Engagement

Die Vorgaben sind denkbar offen: Nehmt ein kreatives Foto auf, das euren Verein in all seiner farbenfrohen und vielfältigen Pracht zeigt und stellt sicher, dass der Hashtag #heimatistbunt darauf zu sehen ist. So einfach kann es sein, Teil einer wichtigen Bewegung zu werden und gleichzeitig die Chance auf attraktive Sachpreise zu haben, die der Vereinsarbeit zugutekommen.

Beeilen solltet ihr euch allerdings, denn die Frist endet am 15. Mai 2024. Anschließend wird eine mit Expertise besetzte Jury, zu der auch der Kieler Fotograf Sascha Klahn zählt, die eingereichten Werke bewerten.

Ein klares Signal von SHHB

"Als Dachverband möchten wir mit der Aktion im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus unsere Position bekräftigen und gleichzeitig alle Vereine in Schleswig-Holstein dazu motivieren, sich deutlich für Vielfalt auszusprechen", erklärt Benjamin Abel, Geschäftsführer des SHHB. Es ist eine Einladung an alle, Farbe zu bekennen und zu zeigen, wie bereichernd Vielfalt für unsere Heimat ist.