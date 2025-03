(Bild: Förde Fräulein)

Kunterbunte Primeln, duftende Tulpenträume, das erste Eis des Jahres – klingt das nicht herrlich? Die Sonne entfaltet immer mehr ihre wärmende Kraft und uns zieht es nach draußen! Lass dich inspirieren und gönn dir mit diesen Tipps eine Portion Frühlingsgefühle!

Farbspaziergang mit der Kamera

Hast du schon mal einen Farbspaziergang gemacht? Schnapp dir deine Kamera oder das Handy und konzentriere dich bei deinem nächsten Spaziergang mal nur auf eine Farbe – sagen wir Gelb. Du wirst staunen, wie viele gelbe Details dir plötzlich begegnen: die ersten Narzissen, ein leuchtender Regenmantel oder die gelben Bojen an der Förde. Es gleicht fast einer Schatzsuche, die dich den Frühling durch die Linse neu entdecken lässt.

Abtauchen ins tropische Klima

Wenn der Frühling in Kiel mal wieder auf sich warten lässt und das Wetter eher nordisch-frisch daherkommt, dann haben wir einen Geheimtipp für dich: die Gewächshäuser im Botanischen Garten der Uni Kiel. Hier kannst du die dicken Jacken getrost ablegen und dich in tropische Gefilde träumen. Das feuchtwarme Klima und die exotischen Pflanzen sorgen direkt für Urlaubsstimmung – ganz ohne Kofferpacken.

Yoga mit Meerblick

Wie wär’s mit einer vitalisierenden Yoga-Stunde inklusive Meerblick? An der Kiellinie – genauer gesagt zusammen mit der Rune Sauna – ist das möglich. Du rollst deine Yogamatte aus und genießt den Blick auf die sanften Wellen der Förde. Nach der Session gibt es noch einen kurzen Abstecher in die Sauna. So kommt dein Kreislauf richtig in Schwung und du kannst rundum erfrischt den Abend ausklingen lassen. Namasté und Ahoi!

Blütenpracht vom Wochenmarkt

Warum nicht einfach mal sich selbst einen kleinen Frühlingsgruß gönnen? Auf den Wochenmärkten am Exerzierplatz und Blücherplatz gibt es derzeit Frühlingsgefühle to go: prächtige Tulpen, leuchtende Narzissen und duftende Hyazinthen. Und mal ehrlich, wer sagt denn, dass man immer auf besondere Anlässe warten muss, um sich mit einem bunten Strauß zu beschenken?

Das erste Eis der Saison

Endlich ist es so weit: Die Eisdielen in Kiel öffnen ab März wieder ihre Türen und das erste Eis der Saison ruft! Da kann man doch unmöglich widerstehen, oder? Ob ein fruchtig-frisches Erdbeersorbet oder eine cremige Schokoladenkugel – hier ist für jede Naschkatze was dabei. Wer kann dazu schon Nein sagen?

Viel Spaß beim Schlecken und Genießen!