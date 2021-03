Die „Experimentierfelder“ von Jens Rausch

Natürliche Eindrücke künstlich erzeugen – Gemälde von Jens Rausch in der Galerie Brennwald

Noch bis zum 26. März sind in der Kieler Galerie Brennwald die außergewöhnlichen Gemälde von Jens Rausch zu sehen. Dem Hamburger Künstler geht es in seinen Bildern um den Kreislauf der Natur und um Vergänglichkeit. Für die Werkgruppe der „Alchemistischen Mischwälder“ verwendet er Asche, Bitumen, Ruß, Oxide oder gar Seiten aus alten Telefonbüchern. Durch die Reaktion der Materialien auf dem Bildträger entstehen vom Spiel des Zufalls geprägte Landschaftseindrücke, die der Künstler mit weißer oder schwarzer Farbe zu Bäumen und Wäldern strukturiert. Was aus der Distanz realistisch erscheint, löst sich beim Herantreten zu abstrakten Strukturen auf, die sich reliefartig auf dem Bildträger aufbauen und vom Betrachter mit Baumrinde, Moos oder Blattwerk assoziiert werden.

Auch in der Serie „BERGen“ wird Natur durch Natur sichtbar gemacht. Marmormehl, Kalk und Graphit kommen zum Einsatz und wie in der Realität haben sich die Berge durch schichtweises Auf- und Abtragen aus dem Material geformt, jedoch hat hier die Hand des Künstlers gestaltend gewirkt.

Gegenstand der für die Ausstellung namensgebenden „Experimentierfelder“ sind Sonnenblumen, Blüten oder ganze Felder, die bereits im Welken begriffen sind. Wie in einer Reihe anderer Gemälde ist auch hier Feuer zum Einsatz gekommen und Brandlöcher geben den Blick hinter die Leinwand frei auf dort eingeschlossene Insekten oder Samen, die auf Prozesse in der Natur verweisen.



Öffnungszeiten

8.–26. März 2020, Di–Fr: 17.30–19.30 Uhr, Sa/So: 11–16 Uhr

sowie 24/7: interaktiver 3D-Rundgang www.brennwald-galerie.de

virtuelle Eröffnung mit dem Künstler: www.youtube.com

Galerie Brennwald

Feldstraße 133

24105 Kiel

Tel. 0431-389 0572 (Büro) 0431-334513 (Galerie)

www.brennwald-kunst.de