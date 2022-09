Das Ensemble der äußerst erfolgreichen Oper AIDA kehrt noch einmal auf die Bühne zurück. (Bild: Olaf Struck)

(Bild: Klaus-Henning Hansen)

(Bild: Stadtmission Kiel/Kim Hase)

(Bild: Privat)

0

Am Wochenende noch nichts vor? Das können wir ändern. Hier kommen unsere Veranstaltungstipps für das kommende September-Wochende.

Letzte Vorstellung von AIDA

Im September marschieren die siegreichen Ägypter aus Giuseppe Verdis „Aida“ allerdings nicht mehr über den Rathausplatz, sondern windgeschützt über die Opernhausbühne. Zwischen Triumphmarsch und „Celeste“, überwältigenden Massenszenen und intimem Liebesdrama entspinnt sich in Giuseppe Verdis drittletzter Oper eine raffinierte und effektvolle Mischung aus repräsentativer Festoper und psychologischem Kammerspiel. Der immer noch hörbare kämpferische Ton des jungen Verdi weicht in späteren Jahren zunehmender Verinnerlichung, zur letzten Hoffnung des zentralen Liebespaares wird das Jenseits: „Addio terra“. Tickets gibt es unter www.theater-kiel.de.

24. September • Opernhaus Kiel

Konzert gegen die Kälte

(Bild: Stadtmission Kiel/Kim Hase)

Sich gegenüber wohnungslosen Mitmenschen solidarisch zu zeigen – dafür steht das jährliche Kieler Konzert gegen die Kälte der Stadtmission. Die gesamten Einnahmen aus dem Ticketverkauf fließen in die Wohnungslosenhilfe und in diesem Jahr auch in die Unterstützung geflüchteter Menschen. Am 24. September findet das Benefiz-Event auf der Freilichtbühne der Krusenkoppel bereits zum vierten Mal statt. Die Haupt-Acts „Selig“ und Sören Schröder von „Deine Stadt singt“ werden für großartige Stimmung sorgen und das Publikum zum Singen bringen. Auch Norma Schulz und Peter Widereck freuen sich darauf, in diesem besonderen Rahmen performen zu dürfen.

24. September • Krusenkoppel

Jiddische Musik

(Bild: Klaus-Henning Hansen)

Weltweit gibt es nur wenige Musiker, die im traditionellen Stil neue Jiddische Lieder schaffen: „Schmarowotsnik“ aus Kiel gehören dazu. Mit Oboe bzw. Englischhorn, Akkordeon und zwei Singstimmen vertonen Christine v. Bülow und Martin Quetsche jiddische Lyrik sowie eigene Texte. Die zweite Hälfte des Abends gehört dem bewährten Quartett „Di Chuzpenics“ mit Sänger Martin W. Luth. Hier bereichern Lieder aus dem legendären Jiddischen Theater das Repertoire. Die unterhaltsame Moderation durch Oboistin Christine v. Bülow hilft beim Verstehen – auch denjenigen, die gar kein Jiddisch beherrschen. Tickets am Infotresen im KulturForum oder in der Touristinformation Tel.: (0431) 679 10 24; Eintritt 18 Euro zzgl. Vvk-Geb. / AK 22 Euro.

24. September, 20 Uhr • KulturForum Kiel

PLATTgold

(Bild: Privat)

Achim Kußmann war 15 Jahre an der Niederdeutschen Bühne in Itzehoe tätig. Heute ist er als Schauspieler bei der Improvisationstheatergruppe „Duo Lamäng“ und unterwegs als plattdeutscher Poetry Slammer. „En beten mall in Kopp!“ – Aber nur die anderen, oder? Achim Kußmann stellt sich dieser Frage und kommt zu dem Schluss, dass wohl jeder Mensch so seine Macken hat. Auch er selbst. Karten sind im Vorverkauf bei der Buchhandlung Almut Schmidt in Kiel-Friedrichsort und bei Famila in Altenholz erhältlich und können unter Tel.: (04322) 552 88 58 für die Abendkasse reserviert werden.

22. September, 19 Uhr • Herrenhaus Knoop