Und schon ist der April wieder vorbei! Wir haben euch mal ein paar Tipps rausgesucht, um aus dem April und rein in den Mai zu feiern.

CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival

Vom 26. bis 30. April findet in Kiel wieder CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival statt. Doch wie kommen eigentlich die Filme ins Festival? Mehr als einen Monat nichts als Filme schauen, für einige klingt das nach einem Traumjob. Es ist aber auch manchmal ganz schön harter Tobak, den sich Festivalleiter Dr. Till Dietsche und Kurator Felix Arnold vom CINEMARE Internationales Meeresfilmfestival ansehen. Bei den Filmen, die sie sehen, geht es um unsere Meere.

Erik Cohen

28. April, 20 Uhr • Pumpe Kiel

ERIK COHEN, einer der wohl eigenständigsten deutschsprachigen Rockmusiker der letzten Jahre, meldet sich mit neuer Platte und Clubkonzerten zurück! Nach Pandemie-bedingter Live-Pause rund um sein letztes Album „Northern Soul" kommt die sympathische Kieler Rampensau in 2023 endlich wieder auf Tournee durch die Republik. Im Gepäck hat der bodenständige Rocker dann gleich zwei neue Langspielplatten, denn für Ende März hat er sein fünftes Studioalbum, „True Blue“ in der Pipeline. Kurz: Diese Konzerte sind absolute Ausgehtipps für Rock- und Metalfans, ERIK COHEN steht für garantierte Live-Power! Tickets sind unter www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Sweet Adventure

29. April, 16 Uhr • CINEMARE Hansa 48

Nach Wochen des Coronna-Lockdowns, Fernwehs und dröhnender Langeweile machen sich Albee, Nora und Matt auf nach El Salvador um zu surfen und dem grauen England ein buntes Südamerika entgegenzustellen. Kaum ein Genre ist so standartisiert wie der Surffilm. Peter Hamblins fantasievolle, vor kreativer Ideen überlaufenden Filme sind oft ersehnte Abwechslung im ständigen Meer des Gleichen. Mehr Informationen gibt es unter info@hansa48.de.