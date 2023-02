0

Von Donnerstag, den 2. März, bis Sonntag, den 5. März, zeigen sich prächtig gekleidete Handelsleute und es ertönen mittelalterliche Klänge längst vergangener Zeiten wieder in der Kieler Innenstadt.

Es warten bunt gemischte Programmtage sowie eine Sonntagsöffnung der Geschäfte auf alle Besucher*innen. Nach Pandemie geprägten Jahren erstrahlt der Kieler Umschlag in diesem Jahr wieder in vollem Glanz.

Am Donnerstag öffnen um 11 Uhr die Stände des ältesten Kieler Volksfestes in der Innenstadt ihre Pforten. Der traditionelle Mittelaltermarkt führt die Besucher*innen zurück in das 15. Jahrhundert, in die Zeit der Anfänge des Kieler Umschlags. Für eine passende Kulisse sorgen liebevoll dekorierte Stände mit einer großen Auswahl an historischen Speisen und Waren. Auf dem Asmus-Bremer-Platz erwartet die Gäste ein Freibeuterdorf mit Piratenschauspiel um die Gruppe „Klar zum Entern“. Märchengeschichten von Octavia Kliemt ergänzen das Programm für Klein und Groß. Der Holstenplatz bietet eine Bühne für modernes und altertümliches Handwerk sowie Feuerkunst, Tanz und handgemachte Musik.

Umzug zu ehren Asmus Bremers

Traditioneller Auftakt der Veranstaltung ist das Wecken des Kieler Altbürgermeisters Asmus Bremer und seiner Frau am Donnerstag vor dem Stadtmuseum Warleberger Hof. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr auf dem Holstenplatz. Musikalisch unterstützt durch den Spielmannszug Neumünster sind alle Besucher*innen herzlich eingeladen, sich dem Umzug zum Museum anzuschließen und dem Spektakel zu folgen. Mit Unterstützung des Stadtpräsidenten wird anschließend des „Bürgermeester sin Büx“ am Alten Markt gehisst und mit der Übergabe des Kerbholzes der Umschlag offiziell eröffnet! Dazu gibt es Freibier von der Kieler Brauerei. Bunt und lustig geht es weiter mit dem feierlichen Rathausempfang am Freitag um 13 Uhr, bei dem sich alle Umschlagstruppen ein Stelldichein geben. Am Sonntagabend gegen 18 Uhr übergibt Asmus Bremer nach einer anstrengenden Vier-Tages-Regentschaft die Amtsgeschäfte zurück an die Kieler Stadtrepräsentanten und wird mit einem Umzug wieder in den Warleberger Hof zu Bett gebracht.