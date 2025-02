2

Das Spektakel des Kieler Umschlags 2024 rückt näher: Am Donnerstag, den 29. Februar, pünktlich um 11:00 Uhr, öffnen sich die Pforten der Marktstände im Herzen Kiels bis zum 03. März 2024 – auf die Besucher*innen wartet ein nostalgischer Spaziergang in die Vergangenheit.

Anzeige

Auch in diesem Jahr wird die Kieler Innenstadt zum Schauplatz des traditionellen Kieler Umschlags, während Altbürgermeister

Asmus Bremer erneut aus seinem Dornröschenschlaf erwacht. Die Straßen füllen sich mit prächtig gekleideten Handels- und Spielleuten, der Duft von Feuer und Stroh liegt in der Luft, und die Klänge vergangener Geschichten zaubern eine Atmosphäre, die Besucher*innen in eine längst vergessene Zeit entführt.

Zurück im Jahr 1431 war der Kieler Umschlag noch ein lebendiger Freimarkt, auf dem Grundbesitzer und Kaufleute ihre Geschäfte tätigten, Schuldner zur Schau gestellt wurden und sich die einfachen Leute an Seiltänzern und Gauklern ergötzten. Doch heute spannt die Veranstaltung geschickt den Bogen zwischen Tradition und Moderne und lädt die Besucher*innen ein, auf eine faszinierende Zeitreise zu gehen – von den malerischen Mittelaltertagen über das glanzvolle goldene Zeitalter der Piraterie bis hin zur schillernden Gegenwart.

Entlang des Weges warten historische Figuren, längst vergessene Stadtansichten sowie Geschichten und Speisen der Vergangenheit darauf, von neugierigen Zeitreisenden entdeckt zu werden. Lass dich von dieser einzigartigen Veranstaltung mitreißen!

Die Orte des Kieler Umschlags

Holstenplatz und Europaplatz:

Hier gibt es ein buntes Markttreiben. Es kann gegessen, getrunken, gewerkelt und gebummelt werden.

Asmus-Bremer-Platz:

Freue dich auf eine aufregende Piratenshow und ein buntes Kinderprogramm, wie Märchen oder einen Mitmachzirkus.

Alter Markt:

Traditionell gibt es hier einen Mittel-altermarkt mit Musik aus fernen Welten mit Fogelvrei.

Termine

Kielerinnen und Besucherinnen von nah und fern können sich auf ein erlebnisreiches Wochenende voller Höhepunkte in der Stadt Kiel freuen! Das vollständige Veranstaltungsprogramm ist auf der Website des Kieler Umschlags abrufbar.