(Bild: Sebastian Madej)

(Bild: Andreas Elstner)

(Bild: Presse)

0

Von den Lokalhelden Staring Girl über derben Humor von Kay Ray bis zu einem erfüllenden Jazzabend ist an diesem Wochenende wieder ein unterschiedliches Programm in Kiel am Start.

Kieler Local Heroes: Staring Girl

(Bild: Andreas Elstner)

Musik kann etwas Heilendes sein. Kopfhörer auf und rein in ein gemeinsames Gefühl. Ein Mittel gegen Einsamkeit. Die Hamburger Band Staring Girl schafft mit dem dritten Album „Schräg fällt das Licht“ genau das. In ihren Liedern öffnen sich ganze Welten, durch die Sänger und Songschreiber Steffen Nibbe „vorbei an all den Häusern, all den Bäumen und Plätzen. Vorbei an all den Menschen, die sich lieben und verletzten“ (Parkplatz) führt – in einer Prosa, die nüchtern vom Alltäglichen ausgehend grundsätzliche Fragen stellt. In den 13 neuen Songs dominiert überwiegend Nibbes akustische Gitarre, die von vertrackten Bassläufen, atmosphärischem Schlagzeugspiel, Klavier- und Orgelklängen und vielen elektrischen Gitarren bereichert wird.

13. Januar, 20 Uhr • Hansa48, Kiel

Spaßmacher und Provokateur

(Bild: Presse)

Kay Ray ist der fleischgewordene Klingelstreich: Provokation und Poesie! Trash und Tabula rasa! Experiment und Extase! Anarchie und Amour fou! Klamauk und Kabarett! Comedy und Chanson! Als Sänger erreicht er die Herzen, als Clown jedes Zwerchfell und als Provokateur jeden Kleingeist. Keiner ist sicher vor seinen Zoten und seinem Zauber. Das macht ihn so anders. Das wandelnde Naturtalent ist im Januar mit seiner „Kay Ray Show“ im Lutterbeker zu Gast. Karten sind für 22 Euro erhältlich.

13. Januar, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

Jazzklänge vom Quartett

Das Lisa Wulff Quartett spielt zeitgenössischen Jazz in klassischer Besetzung. Mit dem Saxofonisten Gabriel Coburger, dem Schlagzeuger Tobias Backhaus und dem Pianisten Frank Chastenier hat sich Bassistin und Bandleaderin Lisa Wulff ein buntes Quartett aus herausragenden Musiker*innen zusammengestellt, die ihren Kompositionen die richtigen Farben verleihen. Am 14. Januar können die unverwechselbaren Klänge im Kulturforum der Schwimmhalle Schloss Plön genossen werden. Einlass ist um 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr.

14. Januar, 20 Uhr • Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön