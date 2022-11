(Bild: Getty Images)

Lasst euch auf die Insel entführen und genießt einen herrlichen Abend während der irischen Nacht auf Hof Akkerboom oder rätselt bei dem Live Krimi-Hörspiel im Kieler Heimathafen mit. Das sind unsere Veranstaltungstipps für das kommende Wochenende.

Irische Nacht

Die Tenne auf Hof Akkerboom wird zum Irish-Pub! Es gibt Guinness vom Fass, Whiskeytasting und Butterbrote und dazu pausenlos irische und schottische Melodien und Lieder von schleswig-holsteinischen Sessionmusiker:innen und ihren Gästen aus Hamburg, Dänemark und dem Rest der Welt.

11. November, 20 Uhr • Hof Akkerboom

Live-Krimi-Hörspiel der drei Herren

In ihrem 13. Fall verschlägt es die drei Herren in die Nordsee nach Hallig Hooge. Eigentlich steht den dreien der Sinn nach Urlaub, aber die schrecklichen Ereignisse auf Norderoog, unweit von Hooge, fordern scharfen Ermittlergeist. Menschen verschwinden und ein grausiger Leichenfund versetzt die Hooger:innen in Angst und Schrecken. Walther Jefferson, Isaak Weinstein und Julius Steinberg stellen sich Mythen, Mördern und Kräuterhexen, trotzen dem Blanken Hans und gehen auch einer Wirtshausschlägerei nicht aus dem Weg.

12. November, 19 Uhr • derHeimathafen

Peers Mondfahrt

1969 – Der achtjährige Peer ist fasziniert von der Raumfahrt und dem schüchternem Nachbarsmädchen Solveig. Am 21. Juli sitzt die ganze Familie vor dem Fernseher, um die erste Landung eines Menschen auf dem Mond live zu verfolgen. Im entscheidenden Moment fällt der Fernseher aus. In der kommenden Nacht fliegt Peer in seiner Fantasie mit seinem Hund Apollo in einer selbstgebauten Rakete zum Mond. Dort rettet er Solveig aus dem Mondhaus des zerstreuten Erfinders Dr. Knopf, der Peer aus Dankbarkeit eine Mondpulloverstrickmaschine schenkt. „Peers Mondfahrt“ ist eine bilderreiche, kindgerechte Geschichte für kleine und große Raumfahrer:innen über die Erfüllung existentieller Sehnsüchte nach Selbstbestimmung, Aufbruch, Abenteuer, Entdeckung und Heldentum.

12. November, 15 Uhr • musiculum

Cakes and Concerts mit Haley Johnsen

(Stimmgewaltiger CountryPopRock aus Oregon, USA)

Wie immer beim Cakes and Concerts gibt es ein veganes süßes Leckereien Buffett und dazu was sonntag

nachmittägliches auf die Ohren. Dieses mal mit einem Konzert von Haley Johnsen. Haley war schon als Kind

permanent in Kontakt mit Musik, waren doch beide Eltern Musiker –natürlich war die Karriere als Popstar –oder so

–ganz vorne in den Gedankengängen der Zukunftsplanung platziert. Warum sollte man auch 9 to 5 in ein Büro?

Nein. Lieber vermischte Haley immer mehr ihre Liebe zur Popmusik mit sämtlichen Einflüssen aus den goldenen

Rock-Zeiten, den warmen und souligen Vocals des Gospels und –wie kann es in den USA anders sein –des

Countries. Was passiert, wenn man diese doch etwas breitgefächerten Nuancen der Musikwelt in einen Pott wirft

und was ganz neues kreiert, sieht man auf einer LIVE-Show von Haley Johnsen. Genug Möglichkeiten dazu gab es,

gibt es und wird es (hoffentlich) immer geben. Nach Headline-& Supporttouren mit einigen Größen der Szene, hat

sich Haleys LIVE-Set zu einer homogenen und treibend-stimmigen Gesamtcollage zusammengefügt, die alle Sinne

bewegt. Also, wer jetzt nicht vor Neugierde und Euphorie platzt, oder Haley Johnsen gar nicht mal am Schirm

hatte, sollte gleich ihr aktuelles Album „Live From Abbey Road“hören -denn das knallt so schön!Übrigens das

Album wurde in dem legendären Studio One, Live, an einem Tag, eingespielt.

Eintritt: Ein Hut geht rum / Kuchen gegen Spende

13. November • Hansa48

