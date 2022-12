(Bild: Anne de Wolff)

Neben dem Duo FJARILL, das schon am Donnerstag, den 15. Dezember im KulturForum auftreten wird, begeistern Ox & Esel ab Samstag in der Hans48 das Publikum. Diese und weitere Veranstaltungen am kommenden Wochenende findet ihr hier.

Fjarill

15. Dezember, 20 Uhr • KulturForum

Es wird wieder festlich-fröhliche Musik zur Weihnachtszeit geben, zur STILLA TYD, der „stillen Zeit“, aber auch vertonte Gedichte des schwedischen Nationaldichters und Nobelpreisträgers Pär Lagerkvist, sowie der Deutsch-Jüdin Nelly Sachs. Die schwedische Pianistin und Sängerin Aino Löwenmark und die südafrikanische Violinistin Hanmari Spiegel: Zwei kraftvoll leuchtende und zart driftende Stimmen, die mit verschiedenen Sprachen – auf Englisch, Deutsch, Schwedisch und Afrikaans – eine universelle Wärme erzeugen. Eine poetische Grenzüberschreitung!

GEFAHRENZONE

15. Dezember, 19.30 Uhr • Studio Schauspielhaus

Victor, Ambroise und Carl sind Brüder und zusammen aufgewachsen, mitten in der waldreichen Provinz Französisch-Kanadas. Jetzt sind sie erwachsen und haben sich seit der Beerdigung ihrer Mutter vor einigen Jahren nicht mehr gesehen. Aber nun heiratet Carl und hat die großen Brüder eingeladen. Als die drei aufeinandertreffen, scheinen die Gräben zwischen ihnen unüberwindlich. Ein abgründiges, faszinierendes, psychologisch fein konstruiertes Puzzle zwischen Familientragödie, menschlichen Abgründen und einer guten Portion Mystery-Spannung aus der Feder eines der bedeutendsten Gegenwartsdramatiker:innen Kanadas.

OX & ESEL

17.–23. Dezember • Hansa48

„Es sind die beiden Erzkomödianten Eirik Behrendt und Tom Keller, die die Zuschauer mit ihrer Schauspielkunst ganz unmittelbar in ihren Bann ziehen. Kulisse? Wozu? Realismus? Völlig überflüssig. Was hier dank des großartigen Spiels der beiden perfekt funktioniert, ist die pure Imagination. Die ist voll köstlicher Heiterkeit und berührt. Ein herrlich schräger, amüsanter Theaterabend.“ (DEWEZET, Hameln). Telefonischer Kartenvorverkauf erfolgt durch das Theater Kiel,

Tel.: (0431) 90 19 01, und hansa48, Tel.: (0431) 56 46 57

sowie online www.theater-kiel.de oder an der Abendkasse eine Stunde vor Spielbeginn.

Ein Irrer, ein Verliebter, ein Poet

18. Dezember, 19.30 Uhr • Studio Schauspielhaus Kiel

Am 18. Dezember gastiert H.C. Hoth mit seinem „H.C.Andersen-Abend“ im Studio des Kieler Schauspielhauses. Ein Theaterabend rund um den großen dänischen Dichter, zusammengestellt von H.-C. Hoth. Hoth nimmt an diesem Abend die Gestalt Andersens an, um ihn selbst aus seinen feinsinnigen Schriften zu Wort kommen zu lassen. Ein Abend voller wunderbarer Selbstironie, Witz, Verzweiflung, Aberglaube und Zahnschmerzen.