Jetzt, wo die Kieler Woche immer näher rückt, wollen wir euch schon mal ein bisschen heiß machen: Die diesjährige KiWo wird eine Entdeckungsreise mit einzigartigen Momenten und Begegnungen! Sie wird 140 Jahre alt! Sie wird sportlich, sie wird bunt, sie wird …

… ein Event des weltoffenen Sportsgeistes

Acht olympische Disziplinen sowie 15 internationale Bootsklassen mit WM, Gold und Euro Cup zählen zu den Highlights der Kieler Woche 2022. Erwartet werden bis zu 4.500 Segelsportler:innen aus mehr als 50 Nationen. Neben den vielfältigen und spannenden Segelturnieren steht in diesem Jahr auch das 50. Jubiläum der Olympischen Segelspiele von 1972 in Kiel im Fokus.

… ein Event der Überraschungen und Momente

Spontanes und Unerwartetes lauert auf den zahlreichen Eventarealen. Wie wäre es mit einer spektakulären Show beim OCEAN Funpark am Bootshafen? Oder etwas Start-up-Geist beim Woderkant-Festival an der Kiellinie? Vielleicht wartet euer Feel-Good-Erlebnis aber auch auf der „gewaltig leise“ Freilichtbühne, wo etwa Anna Loos, Axel Prahl und Danger Dan ihre Konzerte spielen.

… ein Event für die vielfältige Gemeinschaft

Die Kieler Woche lässt Menschen zusammenkommen – ganz besonders auf dem Internationalen Markt, wo eine kulinarische Entdeckungsreise mit internationalem Charme wartet. Dieses Jahr neu: Ein innovatives Konzept mit mehr Sitzgelegenheiten rund um das Olympische Feuer bietet neue Möglichkeiten für Kontakte und gemeinsame Erlebnisse. Dieser „Markt der Begegnung“ gibt den Besucher:innen Raum zum Genießen und einen kulturellen Austausch.

… ein Event des Wassers und der Strömung

Keine KiWo ohne Wind, Wasser und Wellen! Ein Höhepunkt ist daher die Wind-jammerparade, die die Förde erstrahlen lässt. Seit 2020 dürfen auch private Boote unter Beachtung der Paradeformation neben den faszinierenden Traditionsseglern hersegeln. Doch auch von Land aus begeistert der Anblick! Wer also kein eigenes Boot hat, genießt das maritime Spektakel einfach ganz gemütlich von den Ufern der Förde.

… ein Event der Begegnungen und Vielfalt

Momente der Begegnung warten an dem zweiten KiWo-Wochenende auf dem Ostufer, wenn sich der Volkspark unter dem Motto „Open Park“ in ein Paradies für die ganze Familie verwandelt – tolle Eventmodule, Mitmach-Zirkus und Livemusik inklusive! Besonders vielfältig wirds am 26. Juni beim „Festival der Vielfalt“, einem friedvollen Straßenumzug für eine offene, interkulturelle und bunte Gesellschaft.

Mehr Infos zur Kieler Woche 2022 findet ihr unter www.kieler-woche.de.