Im Oktober stehen wieder eine ganze Reihe cooler Konzerte, Events, Lesungen und Theaterstücke in der Landeshauptstadt Kiel an. Schau dir jetzt an, was im Oktober los ist und sichere dir deine Tickets!

Herbst Flohmarkt

bis zum 1. Oktober • Rathausplatz, Kiel

Beim großen städtischen Flohmarkt in der Innenstadt ab dem 3. September wird auf dem Rathausplatz und dem Holstenplatz sowie auf den Straßen dazwischen Gebrauchtes und Selbstgemachtes aller Art verkauft. Früh aufstehen lohnt sich, denn auch wenn die offizielle Marktzeit am Sonntag erst von 8 bis 16 Uhr ist, beginnt das Feilschen oft schon in den frühen Morgenstunden. Für Kieler*innen, die selbst etwas verkaufen möchten, gilt: Die Standgebühr für Flohmarktstände beträgt fünf Euro je angefangenen Meter.

Suchtgefahr

1. Oktober, 19 Uhr • metro-Kino. Kiel

(Bild: Dieter Düvelmeyer)

Deutschlands erfolgreichstes Alkopop-Duo bleibt trotz aller Widrigkeiten immer behaart aber fair. Denn in einer krisengeplagten Welt, im Angesicht der Apokalypse, sehnen sich die Menschen nach einem Bad in betörender Musik, brutalen Kalauern, bittersüßen Gefühlen und bekloppten Ideen. Suchtpotenzial ist Euer musikalisches Antidepressivum. Also springt in den Jacuzzi der guten Laune, in ein Bällebad, aus dem Ihr nie abgeholt werden möchtet. Weitere Infos gibt es unter www.metrokino-kiel.de.

Fundsache

1. und 2. Oktober • Uwe-Jens-Lornsen Schule, Kiel

Die Musicalwerkstatt des SV Hammer tritt wieder auf. In diesem Jahr wird wieder ein eigen kreiertes Musical gespielt. Bekannte Melodien werden mit Geschichten verknüpft und zu neuem Leben erweckt durch Schauspiel, Tanz und Gesang. Susanne arbeitet im Fundbüro in Grauleben. Der Alltag im Amt ist gleichbleibend, konstant, aber auch zuweilen auch etwas monoton. Doch abends flieht Susanne aus ihrem Alltag und lässt ihrer großen Fantasie freien Lauf. „Fundsache“ – ein neues Musical der Musicalwerkstatt SV Hammer über die großen Momente im Leben. Der Eintritt ist frei! Um Spenden wird gebeten.

Kurdische Kulturwochen

Oktober und November • Kiel

Es ist wieder soweit – im Herbst gehen die „Kulturwochen – Der andere Blick“ in die nächste Runde. In diesem Jahr richtet sich der Fokus auf den Kurdischen Kulturraum. Gemeinsam mit einem Netzwerk aus Kieler Kultureinrichtungen und Akteur*innen konnte ein vielfältiges Veranstaltungsprogramm auf die Beine gestellt werden, das durch unterschiedliche Sichtweisen und Perspektiven auf die Situation von Kurd*innen aufmerksam macht und spannende Einblicke in den Kulturraum gibt. Beispielsweise Das Kurdische Festival. Am Sonntag, 15. Oktober, in der Pumpe dreht es sich um kurdische Kleidung, Musik, Essen Sprache und Atmosphäre. Am Sonntag, 8. Oktober und Freitag, 17. November, können in vegetarischen oder veganen Kochkursen die Vielfalt der kurdischen Küche kennengelernt werden. Am Freitag, 6. Oktober, erzählt der auf wahren Begebenheiten beruhende Film „Ji Bo Azadiyê“ eindrücklich die Geschichte von Zilan, einer jungen kurdischen Frau, die in ihre Heimat Diyarbakir zurückkehrt, um den Spuren ihres Bruders zu folgen. Darüber hinaus bringt Rapperin Ebow, am 11. Oktober, mit ihrem vierten Studioalbum „Canê“ eine Mischung aus roughen Beats und leichtfüßigen R&B-Arrangements in die Pumpe. Unter www.kulturwochen-kiel.de/programm/ findet sich eine aktuelle Übersicht aller Veranstaltungen der Kurdischen Kulturwochen.

Josh Island

4. Oktober, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Mit seiner Mischung aus catchy Singer-Songwriter Pop mit starken Soul- und Folkeinflüssen lässt Josh Island sich von Sting, John Mayer oder Jamie Cullum inspirieren. Im Mittelpunkt steht sein persönliches Storytelling. Diesen Herbst präsentiert Josh Island seine Debütplatte In My Head, die vom portugiesischen Produzenten Nelson Canoa aufgenommen wurde. Ein Abend mit Soul, Ohrwurm-Pop und Folkmomenten. Weitere Infos gibt es unter https://www.kiel.de/.

Mutter Courage

ab 6. Oktober • Theater, Kiel

Anna Fierling, Mutter Courage genannt, ist Marketenderin inmitten des Dreißigjährigen Kriegs. Während um sie herum die Welt in Flammen aufgeht, versucht sie, Profit zu schlagen mit dem Verkauf von überlebenswichtiger Ware – mal an die eine, mal an die andere Partei. Zeitgleich versucht sie, ihre drei Kinder möglichst unbeschadet durch die Kriegsjahre zu bekommen. Aber kein Mensch ist dem Krieg gewachsen und so muss die Courage schmerzhaft zusehen, wie sie die Hoffnung auf ein Leben in Frieden allmählich verliert.

Samson und Dalila

ab 7. Oktober • Theater, Kiel

(Bild: Adobe Stock)

Nur einer kann die Israeliten vor der Versklavung durch die Philister retten: Samson, ein Held mit unerklärlich übermenschlichen Kräften. Aber die Philister setzen eine Geheimwaffe gegen ihn ein: die Verführungskraft der schönen Dalila. Mit einer der berauschendsten Arien der Operngeschichte –„ Mon coeur s’ouvre à ta voix” („Mein Herz öffnet sich deiner Stimme”) – gelingt es ihr, Samson das Geheimnis seiner Macht zu entlocken. Nach über 100 Jahren kehrt Camille Saint-Saëns' einzigartiges, zwischen Oratorium und großer Oper schwankendes biblisches Bühnenwerk über die Verletzbarkeit des Menschen zurück auf die Kieler Opernbühne.

Babylon Kiel

5., 7. Oktober, 20 Uhr • Maritim Backbord Bar, Kiel

(Bild: Marija Behrendt)

Im Frühling des Superkrisenjahrs 1923 lässt sich Kommissar Körz an die Kieler Förde versetzen. Der Trubel in der Hauptstadt Berlin hat dem Fünfzigjährigen sichtlich zugesetzt, in der norddeutschen Provinz erhofft er sich Erholung. Doch weit gefehlt. Gleich sein erster Auftrag führt ihn direkt ins Herz der Kieler Finsternis. E Dem Vernehmen nach sollen demnächst die Proben zu einem staatszersetzenden, pornografischen Theaterstück beginnen. Körz‘ Auftrag: Zuckmayer stoppen und, wenn nötig, ohne Gnade ausschalten. Doch dies gestaltet sich komplizierter als zunächst gedacht. Eintrittskarten sind ab 17 Euro erhältlich.

Popmusik hoch drei

6. Oktober, 19 Uhr • Kultur- und Begegnungsstätte Waldhof, Kiel

Hochdeutsch, Plattdeutsch, Friesisch – NORMA hat gleich drei Sprachen in ihrem musikalischen Repertoire. Auf der Insel Föhr geboren und aufgewachsen, zog es sie früh in die Musikmetropole Hamburg. Authentisch und sehr persönlich singt sie Lieder aus ihrem Leben und von ihrer Heimat. Und das nicht nur auf Hochdeutsch, sondern auch in den Regionalsprachen Norddeutschlands – Plattdeutsch und Friesisch. NORMA präsentiert sich als Sängerin, Erzählerin und spannende Unterhalterin. Direkt, norddeutsch und sehr persönlich. Karten kosten im Vorverkauf 18 Euro, an der Abendkasse 21 Euro. Mehr unter www.kultur-kroog.de.

BigBandBerthaBlau

7. Oktober, 19.30 Uhr • Hof Akkerboom, Kiel

Miss Marple tanzt happy Swing mit Miles Davis. Ella trainiert die Ente und trifft an der Tuxedo Junction auf lauter Bläserinnen ohne Blech. Die Bassistin geht mit Blauen Augen im Ohr heim und die Percussion backt Devils Footcake. Wie im Fever singt eine „Bei mir bistu scheen“... Seit 20 Jahren lassen es die 17 Musikerinnen der BigBandBerthaBlau jazzen, rocken und klezmern. Ob Triangel, Glockenspiel oder Glasflaschen: nichts ist vor den Perkussionistinnen mit ihren Klöppeln und Händen sicher. Musik, die gute Laune macht und in die Beine geht! Leitung: BertChen Wessel, Alphabertha Kayser.

Verwirrendes Spiel

im Oktober • Niederdeutsche Bühne Kiel

Eigentlich wollte Arthur bloß die reiche Witwe Ellen Blankensee abziehen. Doch sein junger Komplize Leon, den er durch Erpressung zu der Tat zwingt, stellt sich bald als der wahre Enkel von Ellen heraus. Was anfangs wie einer der üblichen Enkeltricks aussieht, entpuppt sich als Verwirrspiel. Sind sich die reiche Witwe und der alternde Betrüger schon einmal begegnet? Alles nur Zufall, oder handelt es sich vielleicht um Rache? Nicht nur für die Nachbarin Susann wird es ein unvergesslicher Tag. Zu sehen ab dem 20. Oktober in der Gaunerkomödie „De Enkeltrick“ von Huug van't Hoff unter der Regie von Jörg Diekneite. Bis es so weit ist, kann man noch die Komödie von Stefan Vögel „Op Hart un Neer“ bewundern, wo es um die alles entscheidenden Frage geht: „Schatz, würdest du mir deine Niere spenden?“. Tickets und Spielplan unter www.nbkiel.de. Tickets sind außerdem erhältlich unter Tel.: 0431 / 90 19 01 sowie an der Abendkasse.

Kleine Freude

10. Oktober, 20 Uhr • Schauspielhaus, Kiel

(Bild: Sinje Hasheider)

Die liebenswerte und überaus einfallsreiche Seniorin Eva Bachmann hat eine geniale Strategie entwickelt, um der Einsamkeit zu entfliehen: Sie antwortet mit großer Begeisterung auf Anfragen von Handelsvertretern und lädt sie in ihre Wohnung ein – ohne allerdings die Absicht zu haben, etwas zu kaufen. Stattdessen serviert sie Häppchen und Getränke und kommt mit ihren Besuchern gemütlich ins Plaudern. Eines Tages steht der junge, im Beruf unglückliche Timo vor der Tür und wie könnte es anders sein: Frau Bachmann steht auch ihm mit Rat und Tat zur Seite und schafft ungeahnte Lebensperspektiven.

An der Nachtwand

11. Oktober, 19.30 Uhr • Literaturhaus SH, Kiel

Die neuen Gedichte von Heinrich Detering bestechen durch ihre grundlegende Reduktion. Die Sprache der Gedichte ist dabei, so schreibt die „FAZ”, „so beweglich wie die Seejungfrau im Meer”. Vielen Gedichten liegt ein Schatten zugrunde, dessen Grundton auch den Titel prägt. Die Gedichte des Bandes „An der Nachtwand” führen darüber hinaus in traumwandlerische Gegenden – nicht alle davon sind auf einer Landkarte zu finden, auch wenn sie „nach Troja”, „hinter Neumünster” oder „an der Förde” heißen sollten.

Go for Cash

13. Oktober, 20 Uhr • Kulturladen Leuchturm, Kiel

Das Hamburger Quartett bringt die richtige und professionelle Mischung aus Oldtime-Country, Western und swingendem Rockabilly, ganz im Stil von Luther Perkins und Scotty Moore, auf die Bühne und spielt zudem auch Stücke von den ganz Großen: Johnny Cash, Hank Williams, Elvis Presley und Bob Dylan - Eine entspannte Musik-Show, charmant, stilvoll und frisch! Eine Veranstaltung die sich echte Musikfans auf keinen Fall entgehen lassen. Der Eintrittspreis liegt bei 14 Euro.

Ron Spielmann

13. Oktober, 20 Uhr • Lutterbeker, Lutterbek

(Bild: Dovile Sermokas)

Als Entdecker entlang der Grenzen von Rock, Pop, Blues, Jazz und Folk bleibt Ron Spielmann bei aller Ohrwurm-Melodik kantig, immer auf dem schmalen Grat zwischen Zugänglichkeit und Tiefe wandelnd. „Musik für erwachsene Rock-Gourmets“, schrieb der Focus einmal und trifft es damit auf den Punkt: Konzerte von Ron Spielman sind etwas für Genießer. Der Deutsch-Amerikaner und Wahl-Berliner spielte bereits mit Tommy Emmanuel, Beth Hart, Bootsy Collins, der Chick Corea Electric Band, der Climax Blues Band sowie Johnny Guitar Watson und war Tour-Gitarrist von Andreas Kümmert, Flo Mega, Ivy Quainoo und vielen mehr. Weitere Infos gibt es unter www.lutterbeker.de.

The BossHoss

14. Oktober • Wunderino Arena, Kiel

(Bild: Pascal Bünning)

Sex Appeal ist ganz wichtig. The BossHoss aus Berlin spielen seit fast 20 Jahren eine unverwechselbare Mixtur aus Eigenkompositionen und Coverversionen. Auf ihrem inzwischen zehnten Studioalbum „Electric Horsemen“ zappelt, dampft und rockt es. Die Großstadtcowboys verbinden Versatzstücke aus Metal, Country, Pop und Elektronik erstaunlicherweise zu einem homogenen Werk. Olaf Neumann sprach mit den Frontmännern Alec „Boss Burns“ Völkel (51) und Sascha „Hoss Power“ Vollmer (51) über Frauen, Freundschaft und Fehler.

Explorations

14. Oktober, 20 Uhr • KulturForum, Kiel

Dieses neue Projekt der Berliner Stimmkünstlerin und „Jazz Poetin" (Zitty Berlin) Esther Kaiser und dem in Lübeck lebenden Multiinstrumentalisten Sven Klammer an Synthie, Trompete und Piano entstand aus der Lust heraus, gemeinsam auf eine musikalische Forschungsreise zu gehen und Sounds, Loops, synthetisch wie analog zu einem spannenden und neuen großen Ganzen werden zu lassen. Jedes Mal einzigartig, jedes Mal anders. Es fließen Stücke verschiedener Stilistiken ein, vom Volkslied bis zum Jazzstandard und Popsong.

Mesopotamische Farben

17. Oktober • Hansa48, Kiel

Asli Filiz wurde in Karliova geboren. 1992 zog sie nach Istanbul und seit 2015 lebt sie in Hamburg. Die Künstlerin beschränkt sich nicht auf persönliche künstlerische Erkundungen und beschäftigt sich mit Frauengeschichten in Bildern. Sie arbeitet als Arit Director und Grafikdesignerin in Werbeagenturen. Sie organisiert Ausstellungen ihrer Kunstwerke und erzählt Frauengeschichten: Ihre Bilder beschäftigen sich mit mesopotamischer Geschichte, mesopotamischer Mythologie und Frauenthemen. Weitere Infos gibt es unter www.aslifiliz.com. Der Eintritt ist frei.

Liebesbrief an die Musik

20. Oktober, 20 Uhr • Pumpe, Kiel

Janine Cathrein und ihre eingeschworene Bande leidenschaftlicher Musiker*innen, zusammen bekannt als Black Sea Dahu, kehren mit einem zweiten Longplayer zurück. Orchestral, stürmisch und unvorhersehbar. Die Art und Weise, wie die Musik über die farbigen Linien verschiedenster Genre hinweggeht, erinnert an die Sanftheit einer Berührung und die Freiheit von Basquiats Pinselstrichen. „I Am My Mother“ ist eine Platte über Empathie, Akzeptanz und die Kunst, die Schönheit im nie endenden Tanz zwischen dem Hässlichen und dem Erhabenen zu erkennen. Aber im Grunde ist es ein leidenschaftlicher und offener Liebesbrief an die Musik. Karten sind im Vorverkauf für 26 Euro erhältlich.

Ziel Unendlichkeit?

22. Oktober, 20 Uhr • Pumpe, Kiel

Infinity verspricht alles und hält nichts. Infinity klingt gut und man kann sich nichts drunter vorstellen. Infinity ist Unendlichkeit. Don’t stop believin‘! Follow your dreams! Gestorben wird, wenn wir tot sind! Nächster Halt – Unendlichkeit! Das neue Programm von Hinnerk Köhn ist wie ein Rausch zwischen Zuckerschock, Kokainmissbrauch und Super RTL auf 120 Dezibel. Es ist wie ein 90er-Jahre-Eurodance-Song, es ist drüber, es ist laut, es ist knallig, es ist irgendwie hängegeblieben und zeitgleich aktuell. Alles kommt wieder. Irgendwie. Irgendwann. Zukunft. An. Infinity. Tickets sind für 19 Euro erhältlich. Mehr Infos unter www.diepumpe.de.

Guitar Heroes Festival - Oktober Edition

21.-31. Oktober • Gerd’s Juke Joint“, Joldelund

Es wird bunt in Jodelund! Nicht nur, weil das Laub anfängt zu fallen. Nein - es kommt wieder eine bunte Mischung musikalischer Vielfalt nach Jodelund. Bio-Bäcker Lorenzen hat einiges aufgetischt in seinem „Juke Joint“, mit deftigem Bluesrock, Southern-Rock, bluesiger Country und Americana. Los geht es am 21. Oktober ab 20.00 Uhr mit der Artur Menezes Band aus Brasilien und USA. Zweiter Top-Act des Abend ist die Reggie King Sears Band (USA). Am 22. Oktober erklimmt um 20.30 Uhr Jared James Nichols aus den USA die Bühne. Es braucht wirklich nicht viel - mit nichts weiter als einer Gibson Les Paul über der Schulter, einem bis zum Anschlag aufgedrehten Verstärker und einem heißen Mikrofon produziert Jared James Nichols die Art von Rock, die ungefiltert und unentschuldigt rockt, brüllt und rollt. Am 31. Oktober stimmt um 20.00 Uhr zunächst Adam Giles Levy als Special Guest das Publikum auf den Abend ein.Der Vorverkauf für alle Konzerte hat bereits begonnen. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und natürlich im Internet über www.eventim.de oder auch www.jukejoint.joldelunder.de! Ticket-Hotline: 0172 / 977 47 08.

J. Lamotta

25. Oktober • Hansa48, Kiel

J. Lamotta ist eine israelische Songwriterin, Produzentin und Sängerin, die sich in den musikalischen Sphären, des Pop-, RnB- und Hip-Hops bewegt. Durch ihre internationalen Veröffentlichungen konnte sich Lamotta ein internationales Publikum aufbauen. Zusammen mit Keyboarder Doron Segal, begeistert J. Lamotta mit ihrem zeitgenössischen Soul, gespeist von den samplingbasierten Beats des Hip-Hops, einer torkelnden Schlagzeugästhetik, einer prägnanten Stimme und unglaublich intimen und direkten Lyrics. Eintrittskarten gibt es ab 16 Euro.