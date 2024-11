Gemeinsam für Kiel

Die Bewerbungsphase für den Fonds „Gemeinsam Kiel gestalten“ ist eröffnet! Mit 250.000 Euro unterstützt die Stadt Kiel Projekte, die von den Bewohner*innen der Stadtteile initiiert werden, um das Gemeinschaftsleben zu bereichern und die Nachbarschaft zu stärken.

Gute Vorbereitung ist der Schlüssel

Der Weg zur Förderung kann herausfordernd sein, insbesondere für Neulinge. Deshalb bietet das Kulturbüro eine digitale Infoveranstaltung am 9. Dezember von 17 bis 18.30 Uhr an, um dir den Einstieg zu erleichtern. Hier erfährst du alles Wichtige über die Antragstellung und die Ziele des Fonds. Im Anschluss gibt es zwei digitale Beratungstermine am 17. Dezember 2024 und am 31. Januar 2025. Diese sind ideal, um deine Projektidee zu verfeinern und offene Fragen zu klären. Nutze die Gelegenheit, um deine Antragsunterlagen auf Herz und Nieren prüfen zu lassen und wertvolle Tipps zu erhalten!

Dein Projekt für Kiel

Du hast eine kreative Idee für deinen Stadtteil? Dann nichts wie los! Vereine, Stadtteilinitiativen und gemeinnützige Einrichtungen können Anträge einreichen. Schulen und städtische Einrichtungen sind jedoch nicht antragsberechtigt. Dein Projekt sollte bis zu 25.000 Euro Förderung benötigen und einem Ortsbeiratsbezirk zugeordnet werden können. Bis zum 19. Februar 2025 kannst du deinen Antrag postalisch oder digital beim Kulturbüro einreichen.

Mitmachen und gewinnen

Präsentiere dein Projekt in deinem Ortsbeirat und überzeuge die Jury mit Bürgerinnenbeteiligung, Nachhaltigkeit und Gemeinschaftssinn. Bürgermeisterin Renate Treutel lobt das Engagement der Kielerinnen und freut sich auf viele kreative Ideen. Lass uns gemeinsam die frische Brise der Veränderung durch Kiel wehen!

Lade die erforderlichen Formulare auf www.kiel.de/gestalten herunter und melde dich für die Infoveranstaltung und Beratungstermine unter gemeinsam.kiel.gestalten@kiel.de an. Jetzt ist die Zeit, um die Segel zu setzen und Kiel noch lebenswerter zu machen!