Am 4. Mai 2025 fällt in Kiel der Startschuss für den globalen Wings for Life World Run. Bereits zum vierten Mal richten Saltwater, Love-My.Earth (LME) und Kiel Marketing dieses besondere Event aus. Der Clou: Sämtliche Startgelder und Spenden fließen direkt in die Forschung, um Rückenmarksverletzungen zu heilen.

Der Wings for Life World Run zeichnet sich durch sein einzigartiges Format aus. Anstelle einer festen Ziellinie bestimmt ein Catcher Car, ein virtuelles Fahrzeug, das sich nach einer festgelegten Zeit bewegt, das Ende des Rennens für jeden Teilnehmer. Egal ob Freizeitläufer, Rollstuhlfahrer oder Marathonprofi – jede Anmeldung zählt, jeder gelaufene Kilometer trägt zur wertvollen Forschung bei.

Der Lauf in Kiel beginnt um 13:00 Uhr und führt auf einem 1,5 km Rundkurs um den Kleinen Kiel und durch die historische Innenstadt. Teilnehmer können ihre Startnummern bereits ab 10:00 Uhr im Saltwater Shop Kiel in der Kehdenstraße abholen und sich auf den Lauf einstimmen.

Laufen, wo du willst – einfach Team Saltwater beitreten!

Nicht nur in Kiel, sondern weltweit, können Läufer am Wings for Life World Run teilnehmen. Wer nicht vor Ort sein kann, hat die Möglichkeit, dem Team Saltwater beizutreten und so von jedem Ort der Welt aus Teil dieses globalen Events zu sein. Gemeinsam laufen, um einen Unterschied zu machen!

Gemeinsam stark für die Forschung

Timo Perschke, Geschäftsführer der LME Retail GmbH und Betreiber der Saltwater Shops, hebt die Bedeutung des Laufs für Kiel hervor: „Der Wings for Life World Run steht für Gemeinschaft, Solidarität und sportlichen Ehrgeiz. Wir sind stolz, diesen besonderen Lauf erneut nach Kiel zu bringen und mit starken Partnern sowie der lokalen Lauf-Community die Rückenmarkforschung zu unterstützen.“

Neben Hobbyläufern und ambitionierten Sportlern werden auch prominente Athleten erwartet. Windsurf-Legende Björn Dunkerbeck ist erneut in Kiel dabei und wird das Projekt vor Ort unterstützen und vorstellen.

Werde Teil dieser Bewegung und melde dich jetzt an! Weitere Informationen gibt es unter www.wingsforlifeworldrun.com