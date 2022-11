Im Kieler Kaufmann gehört das regionale Fondue zu den absoluten Highlights. (Bild: Ramona Dabringer)

Im Kaufmannsladen ist es entspannt und gediegen. (Bild: Ramona Dabringer)

In der Bar Soll & Haben könnt ihr den Abend entspannt ausklingen lassen. (Bild: Kieler Kaufmann)

Macht es euch bei feinen Petits Fours, Finger Sandwiches und typisch britischen Scones gemütlich. (Bild: Kieler Kaufmann)

Der November und der Dezember stehen im Romantik Hotel Kieler Kaufmann ganz besonders im Zeichen köstlicher Kulinarik. Dann genießt ihr dort winterliche Aktionen, gemütliche Tea-Time Momente und festliche Dinner.

Das großzügige Anwesen, auf dem in einer alten Villa das Romantik Hotel Kieler Kaufmann steht, ist nämlich nicht nur für die Hotelgäste da. Hier stehen die Türen offen für alle, die sich verwöhnen lassen möchten, denn was gibt es Schöneres, als einen Abend in bester Lage mit geschmackvollem Essen und weitläufigem Blick auf die Förde zu verbringen?

Kaufmannsladen: regional und qualitätsbewusst

Lichtdurchflutet, gediegenes Ambiente und köstliche Gerichte: Das ist der Kaufmannsladen. Der Fokus dieses Restaurants liegt auf dem Thema Steak & Grill, wobei selbstverständlich auch vegetarische Gerichte sowie Speisen mit Fisch angeboten werden. Regionalität und Frische sind hier garantiert. Die Crew legt viel Wert darauf, so viel wie möglich selbst herzustellen, wie beispielsweise Patties, Burgerbrötchen oder Soßen. Umgekehrt schafft das eine große Flexibilität, die auch bei Allergien oder Unverträglichkeiten besonders zum Tragen kommt.

Auf einen Aperitif in die Bar Soll & Haben

Wenn die Sonne langsam untergeht, treffen sich Hotelgäste neben Kieler:innen in der Bar Soll & Haben. Nach dem Essen im Kaufmannsladen ist es nur ein kleiner Sprung rüber in die hauseigene Bar. Natürlich sind auch hier alle recht herzlich eingeladen, sich vor dem gemütlichen Kamin oder im angrenzenden Wintergarten selbst einen lauschigen Platz für den Ausklang des Abends zu suchen. Hier ist für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob man Lust hat, sich einen frischen Gin Tonic, ein durstlöschendes Lille Bier oder einen leckeren Wintercocktail zu genehmigen. Unser Lieblingsdrink in diesem Jahr: der Lebkuchen Espresso Martini!

Das perfekte Fondue

Fondue ist am schönsten als geselliges Vergnügen mit Freund:innen oder der Familie. Im Kaufmannsladen gibt es ab dem 14. November die Möglichkeit, genau diesen Genuss zu zelebrieren. Schon der Akt des Zubereitens ist ein Schmaus: Am schön gedeckten Tisch wartet der köchelnde Öltopf auf das frische Fleisch. Auf die Spieße kommen mundgerechte Stücke wie Holsteiner Färse, Hähnchen von Bauer Schramm oder Susländer Schwein. Rote Betesalat, mediterraner Kichererbsensalat, eingelegtes Gemüse und noch viel mehr stehen ebenfalls bereit. Jede:r am Tisch kann sich bedienen und über die Garzeit selbst entscheiden. Die gegarten Stücke werden mit herrlichen Dips wie hausgemachter Trüffelmayonnaise, Zwiebelchutney oder BBQ-Soße verfeinert. Und dann: einfach nur genießen.

Dazu trinkt man Wein, Bier aus ortsansässigen Brauereien oder hausgemachte Limonade. Die Urform des Fondues ist übrigens das Käsefondue unser vielsprachigen Schweizer Nachbar:innen. „Fondre“ heißt auf Französisch „schmelzen“. „Fondue“ daher „das Geschmolzene“. Heute ist es auch bei uns im Norden populär und passt als eine Form des Shared Menue perfekt in unsere Zeit. Preis pro Person: 39,50 Euro, vegetarisch 29 Euro (ohne Getränke). Ab zwei Personen und nur nach Voranmeldung bis spätestens am Vortag, ist das Fondue bis Februar 2023 buchbar.

It‘s Tea Time!

Anna Russell, die siebte Herzogin von Bedford, soll um 1840 herum auf die Idee gekommen sein, am Nachmittag Tee und kleine Kuchen zu genießen. Schon bald entwickelte sich der Nachmittagstee bei der britischen Oberschicht zum Event: Man machte sich fein und tauschte in stilvollem Ambiente neueste Erkenntnisse, Lektüreerlebnisse oder auch einfach nur Klatsch aus. Im Kieler Kaufmann geht es lässiger zu – aber genauso stilvoll. Ab 4. November heißt es zwischen 14 und 17.30 Uhr in der Bar: „It’s Tea Time“.

Während im Kamin das Feuer knistert, werden auf silbernen Etageren kleine Köstlichkeiten serviert. Die typisch britischen Scones kommen frisch aus dem Ofen und können, noch warm, entweder mit Butter und Marmelade oder mit der klassischen Clotted Cream genossen werden. Für diese Spezialität wird durch behutsames Erhitzen von Sahne ein cremiger Rahm gewonnen und abgeschöpft. Dazu gibt es dazu leckere Finger Sandwiches mit Lachs und Gurke. Bei einer echten Tea Time nicht fehlen dürfen natürlich Petits Fours und Variationen von hausgemachtem Feingebäck. Eines leckerer als das andere! Dazu wird natürlich Tee gereicht – oder ein anderes Heißgetränk nach Wahl. Wer sich bereits kurz vor Weihnachten mit Luxusperlen verwöhnen möchte, kann dazu ein Glas Champagner ordern. Preis pro Person: 24,50 Euro (inklusive ein Heißgetränk),

Reservierung spätestens am Vortag unter Tel.: (0431) 881 11 50 oder info@kieler-kaufmann.de.