Das Zuhause muss sicher sein - für alle, daher kommt Gewalt für uns nicht in die Tüte“, sagt Landesinnungsmeisterin Maren Andresen.

Die meisten Gewalttaten werden nicht in der Öffentlichkeit, sondern zuhause in der Familie verübt. Um auf häusliche Gewalt aufmerksam zu machen, erhaltet ihr ab dem 23. November bei den teilnehmenden Innungsbäckereien eure Brötchen inklusive Notfall-Hotline für Betroffene.

Leider ist in 2019 die Zahl der Fälle häuslicher Gewalt weiter gestiegen. 149 Menschen kamen durch Gewalt ihres Partners in Deutschland zu Tode – fast immer sind die Opfer Frauen und Kinder. In Schleswig-Holstein waren knapp 4.900 Menschen Opfer von Partnerschaftsgewalt in all seinen Variationen. Und auch hier ist der Anteil mit knapp 3.900 Frauen unverhältnismäßig hoch.

Bereits zum 17. Mal geben die teilnehmenden Innungsbäckereien in ganz Schleswig-Holstein ab dem 23.11.2020 Brötchentüten mit der Botschaft „Gewalt kommt nicht in die Tüte!“ aus. Auf den Tüten befindet sich die Nummer des Hilfetelefons, eine Nummer, bei der sich Frauen und ihre Angehörigen melden können, wenn sie von Gewalt betroffen sind. Mut machen, um einen wichtigen ersten Schritt zur Selbsthilfe zu wagen – das ist das Ziel der Aktion „Schaut hin! Gewalt kommt nicht in die Tüte“.

Knapp 320.000 Aktionstüten gehen vom 23. – 28.11.2020 in den rund 275 Verkaufsstellen der beteiligten 47 Handwerksbäckereien in Schleswig-Holstein über den Ladentisch, bedruckt mit dem Aufdruck „Gewalt kommt nicht in die Tüte“, ergänzt um die Information über das Hilfetelefon (0800 011 60 16), der Telefonnummer, über die Betroffene aller Nationalitäten, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr, Unterstützung bekommen können.