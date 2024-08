Engagiere dich gegen Rassismus während du die olympische Sportart 3x3 Basketball spielst. (Bild: BSC Kiel)

Am Samstag, den 17. August, verwandelt sich der Blaupark im Sportpark Gaarden in eine Basketballarena, bei der jeder Wurf zählt – nicht nur für Punkte, sondern auch für Respekt und Vielfalt.

Unter dem Motto "INYOFACE 24 - Gib Rassismus einen Korb" startet um 12 Uhr ein 3x3 Streetball-Event, das allen offensteht. Bereits bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris hat dieses Spielformat Aufsehen erregt. Nun kannst du es selbst ausprobieren!

Das ist eure Chance, auf dem Court zu zeigen, was in euch steckt, und gleichzeitig ein Statement gegen Rassismus zu setzen. Ob Vorrunden oder Finalspiele, 3-Point-Challenge oder Dunkcontest, hier kommt ihr garantiert auf eure Kosten. Und für die, die lieber zuschauen, gibt’s Live-Musik, mitreißende Tanzvorführungen und natürlich was Leckeres vom Grill.

Kein Team? Kein Stress! Schnappt euch eure Freunde oder bildet vor Ort neue Teams – wir stehen bereit, um euch zusammenzubringen. Macht mit und lasst uns gemeinsam ein unvergessliches Event erleben, denn jeder Dunk zählt, im Spiel und gegen Rassismus.

Wann? Samstag, 17. August, 12 Uhr

Wo? Blaupark, Sportpark Gaarden, auf dem Basketball/Fußballplatz.

Falls der Himmel weint, treffen wir uns in der Iltishalle.

Freut euch auf Trophäen und Preise!