vl: Uwe Wanger (Kiel-Marketing), Thomas Hein (interevent) und Frank Meier ( Stadtwerke Kiel) probieren sich im Eisstockschießen auf den Kunststoffbahnen. (Bild: Kiel-Marketing)

Ab Mittwoch, den 15. November 2023 ist es so weit: Dann öffnet das Stadtwerke Eisfestival in Kiel seine Tore für alle Kufen-Freundinnen und -freunde. Bis auf wenige Ausnahmen ist die Eisbahn an sieben Tagen bis zum 14. Januar geöffnet und lädt zum munteren Spaß auf dem Eis ein.

Das Stadtwerke Eisfestival kehrt in diesem Winter größer, bunter und maritimer zurück – und das mit einer beeindruckenden Energieeffizienzsteigerung von 30% im Vergleich zur vorherigen Schlittschuhsaison. Vom 15. November 2023 bis zum 14. Januar 2024 wird die Kaikante am Ostseekai zum Hotspot des Eisvergnügens. Schlittschuhlaufen, ein zeitloser Spaß für Jung und Alt, erwartet die Besucher sieben Tage die Woche (außer an Heiligabend und Neujahr).

Ersten Stunden sind kostenlos auf der Eisbahn

Die Eröffnung am 15. November verspricht ein Highlight zu werden. Von 17 bis 20 Uhr sind alle herzlich eingeladen, kostenlos auf der 600 qm großen überdachten Eisbahn zu gleiten. Die EISDISCO, powered by Casino Kiel, verspricht eine mitreißende Atmosphäre mit einem DJ, der den Rhythmus vorgibt. Die talentierte Eiskunstläuferin Esther Vivienne Hamer, ein aufstrebendes Nachwuchstalent der Holiday on Ice Academy, wird mit einer beeindruckenden Choreografie begeistern und die Leidenschaft für den Sport spürbar machen.

Preise und Neuheiten des Stadtwerke Eisfestivals

Nach diesem eindrucksvollen Showact können die Gäste ihre eigenen Schlittschuhkünste unter Beweis stellen. Schlittschuhe in den Größen 30 bis 45 können am Eröffnungsabend für drei Stunden zum Sonderpreis von 5 Euro ausgeliehen werden, wobei sämtliche Einnahmen an die NDR-Benefizaktion "Hand in Hand für Norddeutschland" gehen. Die Neuheiten des diesjährigen Festivals sorgen für zusätzlichen Spaß: Ganztägig können Besucher sowohl Schlittschuh laufen als auch Eisstockschießen auf den fünf Kunststoffbahnen. Jeden Donnerstag lädt die EISDISCO von 18 bis 21 Uhr zum Schlittschuhlaufen und Tanzen mit DJ ein. In den Ferien dürfen sich die kleinen Eisfans mittwochs nachmittags auf eine KinderDisco freuen, die mit Musik und Discokugeln für ausgelassene Stimmung sorgt.

Angebot für Gruppen und Schulklassen

Für besondere Anlässe wie Kindergeburtstage oder Firmenfeiern stehen VIP-Räume mit Blick auf die Kieler Förde zur Verfügung. Das Event-Catering Kiel verwöhnt mit passenden Speisen und Getränken. Das Stadtwerke Eisfestival richtet sich an Schulklassen, Familien, Freizeitsportler und Firmen. Schulklassen können die Bahn zu vergünstigten Konditionen bereits am Vormittag nutzen. Für Schulklassen besteht Helmpflicht, und Reit- oder Fahrradhelme sind erlaubt. Eine Online-Anmeldung für Schulklassen ist über den Schlittschuhbahnbetreiber interevent erforderlich.

Rabatt für Holiday On Ice inkl Gewinnspiel

Für alle Gäste des Eisfestivals gibt es einen besonderen Bonus: 20% Rabatt auf Tickets für die Holiday on Ice Vorstellungen in Kiel am 25. und 26. November 2023 sowie für 2024. Tickets sind im Welcome Center Kieler Förde erhältlich. Besucher der Holiday on Ice Shows haben zudem die Chance, Saison-Tickets für das Stadtwerke Eisfestival zu gewinnen. Die Eröffnung des Stadtwerke Eisfestivals wird von der 13-jährigen Eiskunstläuferin Esther, einem aufstrebenden Star der Holiday on Ice Academy, gestaltet. Ihre Performance vor fünf Jahren zum 75. Jubiläum der Eisrevue war ein Höhepunkt, und nun ist sie dank der Kooperation zwischen Kiel-Marketing und Holiday on Ice erneut in Kiel zu Gast.