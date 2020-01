(Bild: LH Kiel / Thomas Eisenkrätzer)

Die Umweltorganisation Sailors of the Sea hat die Kieler Woche mit Platin für saubere Segelregatten ausgezeichnet. Im Vordergrund der Platinauszeichnung stand Reduktion von Plastikmüll während der Veranstaltung.

Sailors for the Sea ist die weltweit führende Naturschutzorganisation, die sich für die globale Segel- und Bootsgemeinschaft engagiert, sie aufklärt, inspiriert und aktiviert, um die Ozeane zu entmüllen. Weltweite Niederlassungen unterstützen dabei die ambitionierte Mission.

Insgesamt sechs Regatten wurde von der grünen Organisation ausgezeichnet – so viele wie noch nie. Das spricht dafür, dass die Segelprogramme damit beginnen das Thema Nachhaltigkeit ernster zu nehmen. Es wird deutlich, dass die Regattaveranstalter mehr Verantwortung übernehmen und den Teilnehmern, die sich nicht nur um die Segelbedingungen, sondern auch um die ökologischen Bedingungen ihrer Gewässer kümmern, qualitativ hochwertigere Veranstaltungen anbieten wollen.

Ausschlaggebend für die Platin-Auszeichnung der Kieler Woche war der Schwerpunkt auf die Reduzierung von Kunststoffabfällen und der Implementierung von Seabins ihren lokalen Häfen. Seabins sind dabei eine Art Müll-Absaugsystem von der Wasseroberfläche. Der verminderte PApierverbrauch, das kraftstoffsparende Fahren an Land und auf dem Wasser, der Einsaztz von Lasenräder im Veranstaltungsbereich und ein geringerer CO2-Ausstoß waren maßgeblich für die Auszeichnung. Darüber hinaus fielen Sailors for the Sea die regionalen und vegetarischen Produkte auf, die den Seglern und Besuchern während der Kieler Woche angeboten wurden.