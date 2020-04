Oberbürgermeister Ulf Kämpfer pflanzt zusammen mit Wolfgang Erichsen (v. li.) den ersten Baum am Kleinen-Kiel-Kanal (Bild: Landeshauptstadt Kiel)

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer und Buchhändler Wolfgang Erichsen haben die ersten fünf Bauminseln am Südbecken bepflanzt. Weiter geht es am Donnerstag, 2. April, mit dem Setzen von zwei Spitzahorn auf dem Platz vor Primark. Insgesamt sollen bis Ende Mai 32 Bäume eingepflanzt sein.

„Bäume zu pflanzen ist immer ein Symbol des Aufbruchs, in diesem Fall eines Aufbruchs in die Zukunft einer blühenden Innenstadt“, begrüßt Buchhändler Wolfgang Erichsen die fortschreitenden Arbeiten am Kleinen Kiel-Kanal. „Gerade in diesen Zeiten können wir ein solches Zeichen sehr gut gebrauchen.“ Wichtig war bei der Auswahl der Bäume, dass sie das besondere Klima in der Stadt vertragen. Das gilt auch für die Bäume an der westlichen Seite (Vorstadt) der beiden Wasserbecken. Hier entschied sich das Grünflächenamt für Silberlinden. Diese sind weitestgehend resistent gegen Blattläuse, wodurch weniger klebriger Honigtau entsteht. So bleiben die darunterliegenden Plätze länger sauber. Für die östlichen Beckenränder (Altstadt) eignen sich Sumpfeichen am besten.

„Auch in den Becken geht es voran“, freut sich Oberbürgermeister Ulf Kämpfer. „Die Technik der Filterbecken ist bereits eingebaut. Momentan gibt es wegen der Ausbreitung und den daraus resultierenden Restriktionen durch das Corona-Virus nur geringfügige Verzögerungen bei verschiedenen Materiallieferungen. Danke an alle, die unter diesen erschwerten Bedingungen, den Kleinen Kiel-Kanal Stück für Stück fertigstellen.“

Straßen und Wege werden fertiggestellt

Parallel zu der Bepflanzung laufen alle anderen Arbeiten weiter: Als einer der nächsten Schritte wird die Fahrbahn zwischen Martensdamm und Holstenbrücke asphaltiert. Voraussichtlich in der letzten Maiwoche wird dann die endgültige Asphaltdecke in der Holstenbrücke und der Andreas-Gayk-Straße eingebaut.

Im Martensdamm vor dem ABK-Haus und entlang der Holstenbrücke beginnen die nächsten Pflasterarbeiten. Danach ist der Bereich zwischen der Hypovereinsbank (Holstenbrücke) und der Willestraße an der Reihe. Verschiedene Kommunikationskabel mussten für den Bau des Kleinen Kiel-Kanals verlegt werden. Diese Arbeiten sind fast abgeschlossen.

Die Abdecksteine der Beckenränder werden zusammen mit der Befestigung der Geländer verbaut. Nachdem rund herum die Holzdecks montiert sind, werden nach Ostern die ersten Geländer montiert. Danach wird im Mai mit den Arbeiten vor dem Ahlmannhaus, auf der Ostseite des Nordbeckens, begonnen. Als letzte Flächen werden dann die kleinen Platzbereiche in der Kehdenstraße, Willestraße und an der Kopfseite des Nordbeckens fertiggestellt.

Bahn frei für die Busse

Klappt alles, können in den Wochen der Sommerferien die Straßen dreifarbig beschichtet werden. Danach steht der Verkehrsfreigabe nichts mehr im Wege. Diese ist für das letzte Ferienwochenende im Rahmen des Mobilitätsfestes geplant, Anschließend werden dann die Busse der KVG nach einem Fahrplanwechsel auch wieder die Holstenbrücke befahren.

(Quelle: LH Kiel)