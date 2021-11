Gemeinsam wurde eine Zeitkapsel für den Grundstein befüllt. (Bild: Nina Wrede)

Der Grundstein für das Bauprojekt „Roter Backsteinhof am Rathausmarkt“ ist offiziell gelegt v.l.): Wilfried Pahl, Ingo Sander, Sabine Sütterlin-Waack, Andreas Breitner und Stefan Binder (Bild: Nina Wrede)

Auf dem Rathausmarkt der Gemeinde Kronshagen entsteht in den nächsten drei Jahren ein neues Ortszentrum. Eine Variation aus Wohnraum, Gastronomie und Gewerbe soll die Aufenthaltsqualität des Gemeindekerns erhöhen und sich in die umliegende Architektur einfügen.

Roter Backstein, Satteldächer und ein einzigartiger Nutzungsmix: 30 Jahre hat der Entscheidungsprozess gedauert, 2020 war es endlich so weit und die Gemeindevertretung Kronshagen einigte sich für den Bau des neuen Ortszentrums auf den Entwurf der Baugenossenschaft Mittelholstein (bgm). Mit der feierlichen Grundsteinlegung wurde nun der endgültige Startschuss für den „Roten Backsteinhof am Rathausmarkt“ gegeben, der auf der Fläche vor dem Markthaus entstehen wird.

Stimmiges Gesamtbild

Alle Redner*innen waren sich einig: Dieses Bauvorhaben hat eine besondere Bedeutung. Schleswig-Holsteins Innenminsterin, Dr. Sabine Sütterlin-Waack, betitelt den Bau als „Vorzeigeprojekt zur Belebung von Ortskernen“ und lobte die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Backsteinhofs. Auf einer Grundfläche von 5000 m² entstehen neben 46 Wohneinheiten in allen Größen auch ein Coworking-Bereich mit verknüpfter Gastronomie. Der Bau soll ein neuer Nachbarschaftstreff werden, der die Gemeinde „noch attraktiver macht und gleichzeitig zeigt, wie Städtebauförderung, private Investitionen und Mittel der sozialen Wohnraumförderung sich ergänzen und ineinander greifen“, so Sütterlin-Waack.

Gemeinsame Sache

Bei der vorausgehenden Planung wurde ein besonderer Schwerpunkt auf die Einbindung der Öffentlichkeit gelegt. Kronshagens Bürgermeister Ingo Sander ist dafür in den direkten Austausch mit den Bürger*innen getreten, um die Wünsche möglichst direkt in die Ausschreibung einfließen zu lassen. „Für mich persönlich ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir an alle Einkommengrößen und Altersgruppen denken, wenn wir Wohnraum realisieren“, erklärte Sander. Der „Rote Backsteinhof“ ist ein Gemeinschaftsprojekt, das unter dem Motto „Zukunft gemeinsam gestalten“ realisiert und bis 2023 fertiggestellt werden soll, wenn der Bau planmäßig beginnt.