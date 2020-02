(Bild: Benjamin Nolte / noltemedia)





Der Schulabschluss naht, aber wie es danach weitergehen soll, wisst ihr noch nicht wirklich? Dann ist ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) eine gute Entscheidung.

Bei einem FSJ übernehmt ihr für 12 Monate Verantwortung für andere und lernt dabei, wo eure Stärken und Schwächen liegen. So verbringt ihr eure Übergangsphase mit einer sinnvollen Tätigkeit und tut gleichzeitig Gutes. Die Johanniter bieten euch für euer FSJ verschiedene Tätigkeitsfelder. Dazu gehören unter anderem der medizinische Organtransport, die Arbeit mit Kindern in Kindertagesstätten sowie Behindertenfahrdienste. Außerdem wird euch die Möglichkeit geboten, als Ausbilder Erste-Hilfe-Kurse anzubieten oder andere Themen zu vermitteln.

Während eures FSJ werdet ihr mit euren Aufgaben natürlich nicht allein gelassen. In drei Seminaren, die über mindestens 25 Seminartage laufen, werdet ihr pädagogisch begleitet und vor Ort steht euch durchgehend ein Tutor für Fragen zur Verfügung. In weiteren Seminaren bringen euch Profis das nötige Handwerkszeug für euren jeweiligen Einsatzbereich näher.

Dieser Einsatz wird natürlich anerkannt. Für euer FSJ erhaltet ihr ein Taschengeld sowie Verpflegungsgeld. Fahrtkosten für Seminare werden euch erstattet oder ihr erhaltet eine Ermäßigung. Es werden Beiträge zur Sozialversicherung gezahlt und je nach Anspruch erhaltet ihr weiterhin Kindergeld und Waisenrente. Ganz nebenbei poliert ihr mit eurem Ehrenamt auch noch euren Lebenslauf.

Ihr seid zwischen 16 und 26 Jahre alt und möchtet gerne mit Menschen arbeiten? Dann bewerbt euch für ein FSJ bei den Johannitern. Mehr Infos zu den jeweiligen Einsatzbereichen findet ihr unter www.johanniter.de/fsj.

Leichter Einstieg

Im vergangenen Jahr blieben deutschlandweit rund 16.000 Ausbildungsplätze im Handwerk unbesetzt. Auf der anderen Seite gab es 24.500 Interessierte, die zum Stichtag 30. September noch ohne Ausbildungsvertrag waren. Viele Betriebe und Schulabgänger haben offenbar kein klares Bild voneinander. Umso wichtiger sind Berufswahlmessen wie die Einstieg Hamburg, die am 14. und 15. Februar für Schüler, Eltern und Lehrkräfte ihre Pforten in der Hansestadt öffnet. Rund 330 in- und ausländische Unternehmen, Hochschulen, Sprachreiseveranstalter, Kammern und Verbände stellen sich und ihre Berufe vor. Auf drei Bühnen gibt es zahlreiche Vorträge zu Studiums- und Berufsbildern, Auslandsaufenthalten und Bewerbungsthemen.

Am Freitag von 9 bis 16 Uhr und am Samstag von 10 bis 16 Uhr könnt ihr euch in der Hamburg Messe, Halle B6, Eingang Süd Antworten zu euren Fragen holen. Der Eintritt ist frei.