Hafenrundfahrten und Sommerfahrpläne in Kiel starten wieder

Wasser, Sonne, frische Luft - so beschreibt man am einfachsten die Hafenrundfahrt in Kiel

Endlich beginnt auch wieder die Sommersaison für die Fördeschiffe. Denn ab dem 21. Mai wird die Schlepp- und

Fährgesellschaft Kiel mbH (SFK) ihre Hafenrundfahrt wieder starten lassen. Bis Ende Oktober könnt ihr dann Kiel wieder von seiner schönsten Seite erleben: Vom Wasser aus.

Mit dem Start am 21. Mai um 11 Uhr wird es täglich mit dem Fördeschiff MS Schilksee wieder drei Rundfahrten geben: Um 11, 13 und 15 Uhr. Einsteigen könnt ihr an der Seegartenbrücke und in Laboe - am Wochenende, also samstags und sonntags könnt ihr auch in Kiel-Holtenau, am Thiessenkai, aussteigen.

Kosten wird euch dieser Spaß, den wir nur empfehlen können, ähnlich wie im Vorjahr 15 Euro für Erwachsene. Kinder zahlen 7 Euro und eine Familienkarte (2 Erwachsene und 3 Kinder) gibt es für 32 Euro. Die Fahrkarten müsst ihr an Bord des Schiffes kaufen. Zunächst wird es aufgrund der Corona-Krise eine Höchstzahl auf dem Schiff von 100 Personen geben.



Sommerfahrplan startet am 25. Mai 2020



Außerdem wird noch vor Pfingsten der Sommerfahrplan auf der Fördefährlinie F1 beginnen. Die Schiffe fahren dann auch endlich wieder die beliebten Strände wie Falckenstein, Schilksee und Strande an. Gültig ist der Sommerfahrplan bis zum 6. September 2020.

Der Verkaufsschalter der SFK an der Bahnhofsbrücke wird ab 25. Mai 2020 von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. Selbstverständlich können Fahrscheine auch an Bord gelöst werden.