Mit Heiko Zick (Eigentümervertreter), Andreas und Sabine Zwanck (Inhaber derHeimathafen) und Janine Streu (Ansiedlungsmanagerin Kiel-Marketing) zieht die erste Kiezgröße in die Holstenstraße (v.l.) (Bild: Kiel-Marketing)

Die erste „Kiezgröße“ im Rahmen der innerstädtischen Quartiersprofilierung „Kiel kann Kiez“ steht fest. Das Mixed-Use-Konzept „derHeimathafen“ konnte sich erfolgreich gegen acht weitere Bewerber:innen durchsetzen.

Pünktlich zum anstehenden Innenstadt-Event „Kiel blüht auf“ am 6. und 7. Mai öffnet „derHeimathafen“ am 5. Mai 2022 erstmals seine Türen in der Holstenstraße 2-12, direkt gegenüber von Saturn.

Die Besucher:innen können sich auf ein umfangreiches, hundertprozentig nachhaltiges Angebot wie Bio-Wein, Organic-Spirituosen, Bio-Feinkost, Natur-Kosmetik, regionale und faire Produkte, Craft Bier, Papeterie, Vinyl und Vintage-Lieblingsstücke freuen. „Nachhaltigkeit erscheint komplex, deshalb beraten wir leidenschaftlich gerne. Alle Artikel haben transparente Inhaltsstoffe aus natürlichen Kreisläufen“ beschreibt Inhaber Andreas Zwanck, der zusammen mit seiner Frau Sabine seit Jahren ein gleichnamiges Geschäft führt. Beide haben das Förderprojekt zum Anlass genommen, „den Schritt ins Herz der Stadt zu wagen“.

Neben der vielfältigen Produktpalette, können sich die Besucher*innen zukünftig auch auf spannende Workshops und Events freuen. zu „Kiel blüht auf“ an diesem Wochenende steht das Thema urban gardening im Fokus. So soll „derHeimathafen“ zu einem „dritten Ort“ mitten im Innenstadtgeschehen werden. „Wir freuen uns, mit dem Heimathafen einen Untermieter gefunden zu haben, der mit seinem innovativen Konzept neben spannenden Produkten auch einen starken Fokus auf persönlichen Service, Aufenthalts- und Erlebnisqualität für die Besucher:innen vor Ort legt“ erläutert Uwe Wagner, Geschäftsführer von Kiel-Marketing.

Überzeugendes Konzept

Anfang des Jahres hatte das Innenstadt-Management des Kiel-Marketing e.V den Ideenwettbewerb „Kieler Kiezgröße gesucht“ ausgeschrieben, woraufhin neun Konzepte eingereicht wurden. Fünf davon wurden für die Bewertung durch die Fach-Jury und das Bürger*innen-Voting freigegeben. Beim Online-Voting der Bürger:innen erzielte „derHeimathafen“ 634 Stimmen und damit fast doppelt so viele wie das zweitplatzierte Konzept. Auch die Fach-Jury sah das innovative Mixed-use-Konzept klar vorne: „Einzelhandel kann man nicht ansiedeln oder „sähen“ wie es ein Landwirt tut, sondern Angebot und Nachfrage finden sehr behutsam und äußerst sensibel zusammen. Daher hat uns das heute schon funktionierende Konzept „derHeimathafen“ von Familie Zwanck am Ende besonders überzeugt, da es in ganz kleinem Rahmen, unter hohem persönlichen Einsatz gelungen ist, die passenden Kund:innen zu finden. Der neue Standort wird durch dieses inhaltlich - gegenüber dem bisherigen - aufgeladene Konzept insgesamt attraktiver, und da jeder Einzelhändler seine Kunden „mitbringt“, wird auch das gesamte Umfeld davon profitieren. Diese Wirkungsaspekte waren uns besonders wichtig.“