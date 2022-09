HEMPELS-Verkäuferin Katharina in ihrer Wunschrolle als englische Königin Elizabeth I. aus dem 16. Jahrhundert (Bild: HEMPELS / Holger Förster)

Mit dem gemeinsam erarbeiteten Fotoprojekt „Traumbilder“ weisen das soziale Straßenmagazin HEMPELS und das Theater Kiel in der am Donnerstag, 1. September 2022 erscheinenden HEMPELS-Ausgabe auf in prekären Umständen lebende Menschen hin.

Zehn Verkäuferinnen und Verkäufer des Straßenmagazins durften sich eine Theaterrolle aussuchen, in der sie in echten Kostümen auf der großen Bühne des Schauspielhauses fotografiert wurden. Sie, die sonst nicht im Scheinwerferlicht der Aufmerksamkeit stehen, konnten so im Bühnenlicht eines professionellen Theaters eine Zeit lang aus ihrem Alltag aussteigen und sich auf der Bühne als Stars präsentieren.

Starke Persönlichkeiten

Die von den Verkäuferinnen und Verkäufern ausgesuchten Rollen spiegeln jeweils Teile der eigenen Persönlichkeit. Beispielsweise hatte sich HEMPELS-Verkäuferin Katharina von den Gewandmeisterinnen des Theaters als englische Königin Elizabeth I. aus dem 16. Jahrhundert einkleiden lassen. „Sie muss eine starke Persönlichkeit gewesen sein“, sagt Katharina zu ihrem Rollenwunsch, „als junge Frau kam sie aufgrund einer Verschwörung ins Gefängnis, hat aber nicht aufgegeben. Sie war eine Kämpferin.“ Auch Katharina ist eine Kämpferin, die nicht aufgibt. Als junge Frau hatte sie an der Uni studiert, musste das Studium aber nach Auftreten einer manisch-depressiven Erkrankung abbrechen und arbeitet jetzt in Kiel als HEMPELS-Verkäuferin.

„Als HEMPELS uns diese Idee vorgestellt hat, waren wir sofort begeistert. Als Stadttheater mit seinen verschiedenen Sparten ist es unsere Aufgabe, die gesamte Gesellschaft abzubilden. Und selbstverständlich sind Menschen, die in schwierigen sozialen Verhältnissen leben wie die zum Stadtbild gehörenden vielen Verkäuferinnen und Verkäufer von HEMPELS, wichtiger Teil davon“,

sagt Generalintendant Daniel Karasek vom Theater Kiel.

Einmaliges Fotoprojekt

Das Fotoprojekt „Traumbilder“ weist weit in die Gesellschaft hinein und ist soweit bekannt in dieser Form in Schleswig-Holstein einmalig. Die von dem HEMPELS-Fotografen Holger Förster erstellten Aufnahmen sollen zudem künftig lebensgroß auf transparentem Fahnenstoff gedruckt auch in Ausstellungen präsentiert werden. HEMPELS ist Hilfe zur Selbsthilfe und erscheint monatlich in vielen Städten und Gemeinden Schleswig-Holsteins. Die Hälfte des Verkaufspreises von 2,50 Euro verbleibt bei den Verkäuferinnen und Verkäufern.