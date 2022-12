(Bild: Getty Images)

Die Holtenauer Hochbrücken bleiben für den Pkw- und Busverkehr gesperrt. Daher leitet die Landeshauptstadt Kiel die Busse der Kieler Verkehrsgesellschaft mbH (KVG) ab Montag, 5. Dezember in den Kieler Norden über die Levensauer Hochbrücke.

Die umgeleiteten KVG-Busse werden als Linie 13 im 20-Minuten-Takt verkehren. Sie starten in Suchsdorf am Rungholtplatz und halten auch an der Haltestelle Schneiderkamp. Von dort fahren die Busse ohne Halt bis Strande und weiter – wie bereits in den vergangenen Tagen – als Ortsverkehr zwischen Strande, Schilksee und Friedrichsort bis zur Kanalfähre in Holtenau. Von Holtenau fahren die Busse auf dem gleichen Weg zurück nach Suchsdorf.

Von beziehungsweise zu den Haltestellen in Suchsdorf besteht ein regelmäßiges Busangebot aus mehreren Richtungen des Stadtgebietes mit den Linien 22, 42, 61, 81 sowie mit Autokraftlinien. Damit gibt es einen direkten Übergang in die Richtungen Wik/Projensdorf, UKSH, Universität, Holtenauer Straße und Innenstadt.

Die Buslinie 12 fährt eingekürzt von Schulensee beziehungsweise vom Hauptbahnhof kommend über die Holtenauer Straße und endet an der Kanalfähre (Endhaltestelle Wik, Kanal der Linie 11). Die Linien 32 und 91 enden von Süden kommend in der Wik an der Endhaltestelle Herthastraße. Die Schnellbuslinie 30S kann aufgrund der aufwändigen Umleitung nicht angeboten werden und wird durch die Linie 13 ersetzt.

Nachts fährt die Nachtbuslinie 11N von der Innenstadt regulär bis zur Kanalfähre, die rund um die Uhr bedient wird. In Holtenau besteht allerdings nachts kein Anschluss mit Bussen. Zu der Zeit fährt die Nachtbuslinie 12N regulär zwischen Strande und Hauptbahnhof/Schulensee mit Umleitung über die Levensauer Hochbrücke. Dabei werden die Haltestellen in Pries/Friedrichsort, Schilksee und Strande bedient, jedoch nicht die Haltestellen Ostpreußenplatz bis Knorrstraße. Südlich des Kanals steht die Linie 11N als Ersatz zur Verfügung.

Unterstützung der MS Schwentine

Darüber hinaus verstärkt die MS Schwentine den Fährverkehr auf dem Nord-Ostsee-Kanal. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel (SFK) wird ab Dienstag, 6. Dezember, die Kanalfähre Adler 1, die von der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) betrieben wird, auf dem Nord-Ostsee-Kanal verstärken. Die MS SCHWENTINE ist wesentlich größer als die Adler 1 und kann somit den Transport von rund 200 Fußgänger*innen und Radfahrer*innen pro Fahrt über den Nord-Ostsee-Kanal zwischen Kiel-Holtenau und Kiel-Wik sicherstellen.

Die Kanalfähre zwischen Wik und Holtenau wird während der Vollsperrung 24 Stunden lang bedient. Die MS SCHWENTINE ergänzt die Kanalfähre zwischen 6.30 und 9.30 Uhr sowie zwischen 15 und 19 Uhr.

Aktuelle Infos findet ihr auf den Internetseiten der KVG und der SFK