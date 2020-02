(Bild: GettyImages / andresr)

0

Am 15. Februar steigt ab 21 Uhr wieder Mittelholsteins größte und wildeste Verkleidungsparty, der Lumpenball in der Stadthalle Neumünster.

Knallige Dekoelemente und jede Menge Spots und Lichteffekte werden die Stadthalle in eine bunte Partymeile verwandeln und so den Rahmen für jede Menge Spaß und gute Laune bilden. Heiratsmarkt, Konfettikanone und Kostümwettbewerb sollen für weitere Highlights und manchen Lacher sorgen. Karten für dieses Event gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen zum Preis von 10 Euro zzgl.

Gebühr oder online unter www.showtraxx.de/cms/3-0-Tickets.html.

An der Abendkasse gilt für die Tickets dann der reguläre Preis von 14 Euro. Partypics und weitere Infos unter www.showtraxx.de. Einlass ab 18 Jahren.



Schon gewusst?

Der Lumpenball hat eine lange Tradition. Er wurde erstmals 1872 mit großem Erfolg in Wien abgehalten, allerdings auf polizeiliche Anordnung unter dem weitaus gesitteteren Titel „Ball in abgetragenen Kleidern“. Besonderes Merkmal eines Lumpenballs war es, dass die Besucher zwar ähnlich einem Maskenball verkleidet erschienen, allerdings handelte es sich bei den Kostümen meistens um zerschlissene, abgetragene Kleidung.