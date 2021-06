(Bild: Stadtmuseum Warleberger Hof)

Ab dem 20. Juni haben Besucher*innen die Möglichkeit, unter fachkundiger Leitung auf historische Entdeckungstouren zu gehen und dabei viel Wissenswertes über die Geschichte Kiels zu erfahren.

Pünktlich zum Beginn der großen Ferien startet das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum mit drei neuen museumspädagogischen Outdoor-Angeboten in die Sommersaison. Neben dem klassischen Altstadtrundgang, der jeweils sonntags um 11.30 Uhr am Stadtmuseum Warleberger Hof, Dänische Straße 19, beginnt, können Interessierte auch auf den Spuren der Kieler Matrosen von 1918 wandeln. Stationen wie der Schlosspark-Pavillon, die ehemalige Kaserne in der Feldstraße, das Gewerkschaftshaus und das Revolutionsdenkmal zeigen die Landeshauptstadt von ihrer „revolutionären“ Seite. Die Stadtführung zum Thema Matrosenaufstand startet jeweils sonntags um 15.30 Uhr am Stadtmuseum Warleberger Hof.



Auf dem dritten kulturgeschichtlichen Rundgang durch die Stadt können die Teilnehmer*innen am Sonnabend, 3. Juli, ab 14 Uhr Zeugnisse jüdischen Lebens in Kiel entdecken. Die Suche nach diesen Spuren beginnt am Mahnmal der Synagoge, Goethestraße 13. Dabei werden sowohl Geschichte, Riten und Bräuche des Judentums thematisiert als auch die Vergangenheit und Gegenwart jüdischen Lebens in Kiel.



Die Rundgänge sind kostenfrei und dauern jeweils 90 Minuten. Um eine Anmeldung unter der Kieler Telefonnummer 901-3425 wird gebeten. Die Zahl der Plätze ist begrenzt. Die Teilnahme an den Führungen ist kostenlos. Es gelten die bekannten Abstands- und Hygieneregeln. Eine Registrierung über die Luca-App oder im Papierformat ist erforderlich.