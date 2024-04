(Bild: Landeshauptstadt Kiel)

0

Wenn aus eigener Erfahrung der Wunsch erwächst, anderen zu helfen, dann entstehen Geschichten wie die von Yasen Erfani. Er gründete 2017 das Zentrum für Empowerment und Interkulturelle Kreativität (ZEIK) und wurde bereits von höchster politischer Stelle für sein Engagement gelobt.

Ein neues Kapitel begann für Yasen Erfani im Jahr 2010 – ein Kapitel, das mit Hürden und Herausforderungen begann, als er aus Afghanistan nach Deutschland flüchtete. Die schwierigen Erfahrungen, die Yasen auf diesem Weg gemacht hat, sind heute die Triebkräfte seines Handelns. Sein Ziel: die Integration von Geflüchteten zu erleichtern und ihnen eine Stütze zu sein, auf die er damals nur hätte hoffen können. Yasen sagt: "Ich will in Deutschland für Demokratie und Toleranz eintreten. Es geht darum, gesellschaftlich Verantwortung zu übernehmen und gemeinsam ein harmonisches Miteinander in unserer neuen Heimat zu gestalten."

ZEIK – Ein Ort der Begegnung und des Austauschs

Mit Gleichgesinnten hat Yasen 2017 das Zentrum für Empowerment und Interkulturelle Kreativität, kurz ZEIK, ins Leben gerufen. Im Kieler Stadtteil Gaarden gelegen, öffnet ZEIK seine Türen für Menschen jeder Herkunft und bietet ihnen ein vielseitiges Angebot an Aktivitäten. Das Motto lautet: Egal, wer du bist oder woher du kommst – im ZEIK bist du immer willkommen!

Anerkennung vom Staatsoberhaupt

Die Bestrebungen und das Herzblut, mit denen Yasen Erfani sich in die Gemeinschaft einbringt, haben ihm kürzlich eine besondere Ehre eingebracht. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier selbst hat ihm Anerkennung für sein freiwilliges Engagement ausgesprochen. Dankbar blickt Yasen auf die Aufnahmebereitschaft und Wärme, die ihm in Kiel entgegengebracht wurde, zurück. Sein Wunsch ist es, dass diese Offenheit bestehen bleibt und insbesondere afghanische Frauen und Angehörige ethnischer Minderheiten weiterhin in Kiel und Deutschland eine neue Heimat finden können. Er träumt von einem Kiel, in dem alle Menschen in Frieden und ohne Sorgen zusammenleben können.

Hier liest du mehr über die Kampagne!